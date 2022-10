Principal organização de marketing de destino em Miami nomeia funcionários de nível sênior 

O Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) nomeou cinco funcionários estratégicos para dar maior ênfase em comunicação, atendimento ao cliente, promoção e inclusão multicultural e envolvimento da comunidade

O Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) é uma organização de vendas e marketing sem fins lucrativos credenciada e independente cuja missão é atrair visitantes para a Grande Miami e Miami Beach para lazer, negócios e convenções.

Ao iniciar novo ano fiscal, o GMCVB também continua a reconstruir o quadro de colaboradores devido à pandemia. Segue ainda adicionando recursos e responsabilidades de liderança sênior para apoiar a expansão do foco e do esforço em várias áreas-chave da empresa.

“Estamos aproveitando os talentos atuais e recrutando novos conhecimentos e experiências, ao mesmo tempo em que recebemos de volta dois veteranos que, trabalhando ao lado de nossos parceiros, fornecerão ainda mais oportunidades para promover nosso destino, contando nossa história, expandindo o atendimento aos nossos principais clientes de convenções e reuniões e alavancando ainda mais nosso compromisso com a equidade e a diversidad”, explica o presidente e CEO do GMCVB, David Whitaker.



Gisela Marti

Gisela Marti liderará a divisão de Marketing & Turismo como vice-presidente sênior. Como vice-presidente de marketing e turismo do GMCVB nos últimos sete anos, ela expandirá seu papel de liderança de marketing dentro da organização. Ela começou no GMCVB como vice-presidente associada em vendas de turismo e, antes de ingressar na organização, passou 20 anos na Carnival Cruise Lines, gerenciando vendas internacionais e a rede global de agentes de vendas gerais da empresa.

A recém-nomeada vice-presidente sênior Connie Kinnard continuará a liderar os esforços expandidos de desenvolvimento do turismo multicultural, onde atua como vice-presidente desde 2015. Formada em Administração de Empresas pela Tennessee State University, antes de ingressar no GMCVB, ela passou 19 anos na Nashville Convention & Visitors Corporation como vice-presidente sênior de vendas e desenvolvimento multicultural. Seu portfólio se expandirá para incluir a supervisão da Iniciativa de Hospitalidade Negra do GMCVB.

Connie Kinnard

Richard Gibbs foi nomeado diretor de comunicações corporativas e assuntos externos. Antes de ingressar no GMCVB, ele atuou como gerente sênior de assuntos externos do Royal Caribbean Group, onde liderou estratégias de campanha que integraram divulgação de partes interessadas, assuntos públicos, parcerias de responsabilidade corporativa e eventos comunitários em apoio às iniciativas de desenvolvimento de destinos da empresa. Gibbs é formado pela Universidade da Flórida e atua como vice-presidente do conselho consultivo do Village of Allapattah YMCA Family Center.

Richard Gibbs

Marianne Schmidhofer volta ao GMCVB após 10 anos como diretora de reuniões e serviços de convenções. Atualmente, ela ministra um curso de certificação em Gerenciamento de Reuniões e Eventos na Florida Atlantic University e tem vasta experiência no gerenciamento de uma ampla variedade de eventos especiais, incluindo as Olimpíadas do Rio 2016, a inauguração do Norwegian Cruise Line’s Norwegian Encore e a Cúpula das Américas. Ela é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Denver.

Marianne Schmidhofer

Jennifer Diaz-Alzuri retorna ao GMCVB como vice-presidente de comunicações de marketing. A experiente profissional de comunicação de marketing traz mais de 20 anos de experiência para sua nova função; seu mandato anterior com a organização durou 13 anos. Anteriormente, ela foi vice-presidente sênior da Agência Boden, gerenciando contas nacionais de consumidores. Diaz-Alzuri possui MBA pela Universidade de Miami e bacharelado em Comunicação pela Florida International University.

Jennifer Diaz-Alzuri

Para mais informações, acesse o site https://www.miamiandbeaches.world/about-gmcvb