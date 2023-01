Primeiro Life Center da região, Pontal Shopping inaugura em abril no Rio Grande do Sul

Construído dentro do Complexo Multiuso Pontal, o empreendimento nasce alinhado com os mais modernos conceitos de shopping centers do futuro

Faltam apenas 100 dias para a inauguração de um dos principais empreendimentos em construção no Rio Grande do Sul: o Pontal Shopping. Com 97% da obra concluída, o primeiro Life Center do Sul do Brasil inicia oficialmente suas operações em 26 de abril de 2023.

Pensado e planejado estrategicamente para complementar as atividades comerciais já existentes no entorno, o empreendimento visa desenvolver a região como um todo

Construído dentro do Complexo Multiuso Pontal, o empreendimento nasce alinhado com os mais modernos conceitos de shopping centers do futuro. “O Pontal tem o propósito de oferecer experiências únicas e, até mesmo, inéditas, a partir de operações de lazer, gastronomia, entretenimento, saúde, serviços, conectividade, sustentabilidade e segurança. Vai muito além do que apenas o processo de compra”, afirma o diretor da SVB Par, Angelo Boff.

Pensado e planejado estrategicamente para complementar as atividades comerciais já existentes no entorno, o empreendimento visa desenvolver a região como um todo. “Temos um tenant mix inteligente, que vai revolucionar a experiência de consumo de gaúchos e turistas”, reforça o diretor Corporativo, Ricardo Jornada, que revela outro importante número: “Serão gerados mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, promovendo o aquecimento da economia”.

Angelo Boff, diretor da SVB Par, afirma que o Pontal tem o propósito de oferecer experiências únicas

Entre as operações já confirmadas, estão lojas âncoras que diferenciam o Pontal Shopping de qualquer outro empreendimento. No segmento de moda e serviços, estão marcas consagradas como Hugo Boss, Barthelemy, Yuool, Twenty Four Seven, Estética Meia Hora e Biketech. Já no setor de Gastronomia, terá o 20BARRA9 no rooftop, com uma fantástica vista para o Guaíba, Diego Andino Pâtisserie, cervejaria Salvador Brewing Co., Mamma Mia, Kopenhagen, Freddo, Gelateria Gianluca Zaffari, entre outras operações.

O empreendimento contará, ainda, com um Hard Rock Café – o único da capital gaúcha, reforçando o posicionamento da marca de ter apenas uma operação em cada cidade. Em uma área de mais de 1 mil m², pé direito duplo e instalado no segundo piso do shopping, sua decoração terá a tradicional exposição de peças originais de artistas mundialmente conhecidos para os visitantes mergulharem na história da música. “Será um espaço único em Porto Alegre, com shows de bandas, entretenimento, gastronomia e drinks de alta qualidade, além de um Rock Shop”, conta o gerente de Marketing, Dan Berger.

Outra novidade do Shopping Pontal será o Market Hall, um amplo espaço com mais de 2 mil m² e conceito inspirado nos Market Halls internacionais, como um grande mercado compartilhado. “Exclusivo é uma palavra que representa bem o que será este local. Ele vai proporcionar experiências de compra, conveniência e consumo de alimentos aos clientes através de operações tradicionais da capital e outras complementares”, diz Angelo Boff.

Faltam apenas 100 dias para a inauguração de um dos principais empreendimentos em construção no Rio Grande do Sul: o Pontal Shopping (Foto: Patrick Carrion)

Quem circula pelo complexo multiuso já pode contar com algumas operações que iniciaram funcionamento em 2022, como o quiosque do Saúde no Copo, no charmoso Átrio Pontal, a megaloja da Leroy Merlin e o sofisticado DoubleTree by Hilton, que está em sistema de soft opening. Marca do portfólio da rede Hilton com forte crescimento, o hotel possui 141 quartos. Aliado à moderna arquitetura, oferece acomodações contemporâneas, experiências gastronômicas exclusivas em seu bar e restaurante, fitness de última geração, piscina com borda infinita e espaços para reuniões e eventos.

Em fase de finalização está o Centro Médico com, aproximadamente, 700 m², que será operado pelo Hospital Moinhos de Vento – considerado o melhor do Sul do Brasil. Quando em funcionamento, será um gerador de fluxo para todo o empreendimento e terá médicos de diferentes especialidades, foco em procedimentos estéticos e conceito de HCP – Hospital de Curta Permanência. Tudo isto junto à torre comercial com mais de 230 salas, consultórios e Centro de Convenções com capacidade para até mil pessoas, que em breve começará a operar.

Idealizador de todo o projeto, o presidente da SVB Par, Saul Veras Boff celebra o momento. “O Pontal é a realização de um sonho que começou há muitos anos. Viver este momento, em que faltam apenas 100 dias para ver esse empreendimento fantástico começar a operar, é motivo de grande orgulho para mim e para todos aqueles que se dedicaram arduamente para construí-lo”, destaca.

O executivo reforça que o Pontal Shopping será o ponto de conexão de todo o complexo multiuso, integrando os empreendimentos em um só local, com um moderno parque público de 29mil m² e em frente a um dos cartões postais mais bonitos de Porto Alegre, a orla do Guaíba. “Temos características únicas, o projeto é moderno, as operações são diferenciadas. Tudo isso faz dele um importante atrativo para a cidade”, afirma o executivo.

A expectativa é que, quando estiver em pleno funcionamento, o Complexo Multiuso Pontal tenha um fluxo mensal de, aproximadamente, 1 milhão de pessoas.