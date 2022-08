Primeiro dia do Rock in Rio será ponto facultativo na Cidade Maravilhosa

Anunciado oficialmente como o “Dia do Reencontro”, o 2 de setembro é decretado ponto facultativo pelo prefeito Eduardo Paes

O primeiro dia do maior festival de música da atualidade, o Rock in Rio, será de festa e muito reencontro. O dia 2 de setembro, dia da estreia do evento, foi oficialmente declarado como ponto facultativo em repartições públicas municipais e intitulado de “Dia do Reencontro” pelo Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes.

Palco mundo recebe artistas como Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N’ Roses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello e Dua Lipa

“Será um dia não apenas de reencontro como de paz. Há pouco mais de 37 anos, em 1985, o Rock in Rio nascia para dar voz a uma população que saía de um longo período de ditadura. Hoje, em 2022, o festival traz mais uma vez o sentimento de esperança e alegria para dentro da atmosfera da mágica Cidade do Rock. A vida, mais uma vez, está recomeçando e o Rock in Rio chega como um verdadeiro parque de experiências que trará a música como símbolo maior para o reencontro dessas pessoas”, conta Roberto Medina.

O presidente e criador do Rock in Rio comenta ainda que “Ter o apoio da Prefeitura e do Prefeito da nossa cidade é fundamental. Estamos celebrando o fato de o “Dia do Reencontro” ter sido escolhido para a mesma data de início do Rock in Rio, afinal, qual melhor lugar para celebrar e se reunir com os amigos e a família do que o Rock in Rio?

Edição de 2022 está marcada para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro

Ainda este ano, o Rock in Rio foi declarado patrimônio cultural imaterial pela cidade e estado do Rio de Janeiro, reforçando sua relevância. A edição de 2022 está marcada para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, com artistas no Palco Mundo como Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N’ Roses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello e Dua Lipa.