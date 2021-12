Primeira startup de arquitetura de luxo do Brasil é lançada com pocket show de Giovani

O evento super animado e exclusivo aconteceu em São Paulo-SP

Os paulistas fãs de arquitetura estão recebendo em 2021 a Boutique de Arquitectura, que acaba de ser lançada em um super evento no Palácio dos Cedros em São Paulo. A marca é a primeira e única chancela de arquitetura de alto padrão do Brasil. Não é à toa que o lançamento da empresa contou até com presença do famoso cantor Giovani, da dupla com Gian.

A marca adquiriu o status de grife ao estabelecer escritórios Boutique em todo o país um ano após o lançamento



A marca nasceu em Cuiabá-MT e tem arquitetas renomadas como chanceler. A deste ano será Camila Klein, profissional que é referência em arquitetura, interiores design e lifestyle no Brasil. Unindo inovação, luxo e tecnologia, a Boutique de Arquitectura busca levar as pessoas uma arquitetura diferenciada e exclusiva.

“A Boutique é mais que uma grife, é uma chancela que veio revolucionar o mercado trazendo o primeiro contrato visual law automatizado”, explica a idealizadora do projeto, Camila Borin, que através das embaixadoras Ana Carolina Morais, no Brasil, e Marcília Luzbet, nos Estados Unidos abrem as portas das fronteiras físicas e unem a Boutique ao mundo. Os projetos podem ser idealizados nas estrelas, confirme diz Camila: “Os sonhos saem de lá, e lá devem morar, por isso, a plataforma ganhou o nome de boutique nas estrelas”.



Giovani encantou a todos os convidados com os principais hits da carreira



O evento foi um sucesso, assim como é a marca. Os convidados exclusivos curtiram um pocket show de Giovana, que cantou os principais hits sertanejos da carreira. A partir de agora, os paulistas vão poder ter os sonhos materializados com a ajuda de Boutique de Arquitectura.