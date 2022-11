Prime Video Anuncia Elenco e Data de Estreia da Segunda Temporada de LOL: Se Rir, Já Era!

Reality show com apresentação de Tom Cavalcante e Gkay contará com dez nomes de peso do gênero no País e estreia exclusivamente no Prime Video em 2 de dezembro



O Prime Video acaba de anunciar o elenco da segunda temporada da série de comédia brasileira Original Amazon LOL: Se Rir, Já Era!, que irá estrear no serviço em 2 de dezembro. LOL: Se Rir, Já Era! contará com dez nomes de peso do gênero no País Ao longo de seis episódios de 30 minutos cada, Brunna Braga, Carol Zocolli, Eddy Junior, Fabio Rabin, Gigante Léo, Grace Gianoukas, Lindsay Paulino, Marianna Armellini, Mathy Lemos e Rafael Infante irão competir entre si para não rir e fazer os outros rirem. Nesta temporada, Gkay será a parceira de Tom Cavalcante na apresentação do programa, que estreia exclusivamente no Prime Video. Baseado no formato da série Japonesa Original Amazon Hitoshi Matsumoto Presents Documental, LOL: Se Rir, Já Era! reúne dez dos maiores comediantes brasileiros numa batalha épica de seis horas sem poder rir enquanto tentam arrancar o riso dos adversários. Prime Video acaba de anunciar o elenco da segunda temporada da série LOL: Se Rir, Já Era! Vale tudo nesse jogo. Cada comediante vem com uma bagagem de surpresas, números especiais e muita disposição para fazer o que for necessário para que seus oponentes caiam na risada. Tom Cavalcante ainda tem algumas armas secretas, como um retorno inesperado que vai mexer com a competição. O vencedor leva o prêmio de R$ 350 mil para doar para uma instituição beneficente de sua escolha. Assista a chamada de Tom Cavalcanti aqui https://press.amazonstudios.com/br/pt/original-series/lol-se-rir-ja-era/2