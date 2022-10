Primavera Sound chega ao Brasil e Manu Gavassi, Linn da Quebrada, João Vicente e John Drops celebram o evento

Beck’s apresenta o conceito de Primavera amarga em Exposição de arte contemporânea na Luis Maluf Galeria de Arte de São Paulo, com a curadoria de Carol Lauriano e parceria do Hypebeast

Na última quarta-feira (26), Manu Gavassi, Linn da Quebrada, João Vicente e John Drops celebraram a chegada do Primavera Sound no Brasil em Vernissage de Beck´s – uma exposição de arte contemporânea com a curadoria de Carol Lauriano e parceria do Hypebeast.

O evento aconteceu na Luis Maluf Galeria de Arte de São Paulo e representou o conceito de Primavera Amarga; uma referência ao festival primaveril e ao amargor da marca de cerveja.

Linn e Manu – Credito: Victor Manon

As obras foram criadas por um time de artistas brasileiros, que foram convidados para criarem produções únicas representando o que a primavera representa para cada um. Dentre eles, estão: Janice Mascarenhas, Labo Young, Parayzo, Pegge, Pedro Nekoi, Amorphophallus, Tepedino e Barbara Besouchet. O evento também contou com a presença de grandes personalidades ligadas à marca, como Jonathan Azevedo, Ingrid Silva e Letrux.

Com sua grande conexão com os movimentos urbanos e pronta para destravar as pessoas para novas experiências, a marca convida todos a vivenciarem os sentimentos dessa primavera urbana e se prepararem para a estreia do festival no país, com novas sensações.

“Queremos tirar as pessoas de suas zonas de conforto e convidá-las a viverem novas experiências. O Primavera Sound chega pela primeira vez ao Brasil, e apenas uma marca como Beck’s poderia fazer os fãs da música despertarem para sensações únicas, valorizando ainda mais a arte e toda a cultura que gira em torno dela”, afirma Lara Azevedo, head de Marketing de Beck’s.

Lara Azevedo, head de Marketing de Beck’s

A exposição está dividida entre obras e instalações de flores em formatos físicos e digitais, além de serem exibidas posteriormente nos telões de LED do festival e no Instagram de @becksbeerbr e @hypebeastbr.