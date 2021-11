Prima, que também é ex-namorada de Dado Dolabella, acusa ator de agressão

Dado também foi acusado do mesmo crime anteriormente por Luana Piovani

Nesta semana vazou algumas informações do Boletim de Ocorrência em que Marina Dolabella acusa o primo e ex-namorado, Dado Dodabella, de agressão. O crime teria ocorrido em 2020 e o ator já negou as lesões, mas os documentos parecem mostrar o contrário.

O ator é primo de 1º grau de Marina, que é filha do irmão do pai do ator. O relacionamento dos dois começou no início de 2020. Eles ficaram juntos por aproximadamente sete meses, até moraram juntos e iam em clínicas de fertilização com intuito de tentarem ter um filho.

O namorado deu os primeiros indícios de fim quando a polícia foi acionada por vizinhos do ator após terem escutado gritos do casal. Na época, Marina acusou Dado de agressão, mas ele negou. Documentos do boletim de ocorrência foram vazados nesta semana, mostrando que o caso foi registrado como lesão corporal. Marina afirmou ter sido agredida com socos, tapas e pontapés.

O caso segue na Justiça, mas uma medida protetiva em favor de Marina foi concedida. Dado está proibido de entrar em contato com a prima ou se aproximar dela em um limite mínimo de 1 quilômetro. Caso descumpra o pedido, ele pode ser preso.