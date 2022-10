Prieto Brindes aposta nas MPEs para assegurar resultado positivo em 2022 

Anderson Prieto, CEO da empresa, sinaliza que a liberação de crédito pelo programa Pronampe e eventos, como a Copa do Mundo, motivaram empresas a investirem em ações com brindes aos clientes

Segundo dados divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em 2021, foram abertas 682,7 mil microempresas (17,35% do total) e 121,9 mil empresas de pequeno porte (2,65% do total). Atualmente, as chamadas, MPEs, respondem por 30% do Produto Interno Bruto (PIB), comprovando a análise de especialistas a importância deste nicho de mercado na retomada econômica, no período pós-pandemia.

No mercado há 25 anos, a Prieto Brindes reforça o antendimento as MPEs, para garantir a meta de dobrar seu crescimento, em 2022

No mercado há 25 anos, a Prieto Brindes reforça o antendimento as MPEs, para garantir a meta de dobrar seu crescimento, em 2022. “Os índices, mostram que na maioria dos setores da economia as MPEs estão com faturamento positivo”, pontua o CEO da empresa, Anderson Prieto. “Diante do cenário da economia, as empresas recorrem aos nossos serviços para realizarmos a consultoria e desenvolvermos estratégias que fidelizem suas carteiras de clientes. E nada melhor que presenteá-los com um brinde”, completa Prieto.

Prieto Brindes

Com a liberação de R$ 27,9 bilhões em créditos, anunciada na nova fase do Programa Nacional de Apoio às Microempresas em Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), as empresas miram em investimentos necessários para aumentar a sua produtividade e estratégias de aproximação direta com clientes.

“Os planos negociados para que as empresas desse importante nicho tivessem um respiro para sobreviver foram importantes às empresas. Também contribuiram para realização de ações de marketing realizadas pelos empreendedores de pequenos e médios negócios”, avalia o empresário que visa dobrar o faturamento da empresa neste ano. “Tivemos um primeiro semestre com resultados positivos e, na corrida de final de ano, teremos uma grande demanda de serviços, impulsionada pelos eventos, como a Copa do Mundo e, claro, o tradicional movimento de fim de ano, que eleva a busca pelos brindes”, completa.

Entre 50% e 60% de clientes MPEs, a empresa realiza, neste trimestre, a contratação imediata de funcionários temporários, aumentando em 35% seu quadro produtivo

Entre 50% e 60% de clientes MPEs, a empresa realiza, neste trimestre, a contratação imediata de funcionários temporários, aumentando em 35% seu quadro produtivo. “Vamos investir nas áreas produtivas e no aumento de nosso time comercial para conseguir entregar os pedidos e atender a todos os clientes com excelência”, finaliza Prieto.