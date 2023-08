Presidente é afastado por irregularidades e Didu Toledo assume o Clube Literário de Pouso Alegre (MG)

Eduardo Toledo ficará à frente da instituição interinamente para apuração da antiga gestão

O Clube Literário de Pouso Alegre, cidade do Sul de Minas Gerais, tem nova direção. Eduardo Toledo, o Didu Toledo, assume interinamente a instituição após o antigo presidente ser afastado por possíveis irregularidades à frente do cargo.

Segundo o advogado Marcus Vinícius, o antigo presidente Fernando Toledo Rios foi afastado por supostamente cometer irregularidades, que chegaram ao conhecimento do conselho. Entre elas, estariam o empréstimo de espaço da instituição para amigos sem cobrança de taxa de locação; permitir a volta associado que havia sido punido (por agredir outro associado dentro da instituição) com suspensão antes do término do período por amizade e ainda por suspeita de possíveis desvios.

O advogado Marcus Vinícius ao lado de Didu Crédito: Arquivo Pessoal



O afastamento do antigo ocorreu no início de junho, mas ele recorreu e no final do mesmo mês retornou ao cargo. Após novo recurso julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Fernando foi novamente afastado neste mês de agosto para que Didu assuma por 6 meses para apurar as irregularidades apontadas.

Didu Toledo, que há 61 anos é sócio do clube, é escritor, historiador, jornalista, museólogo e advogado e tem 82 anos. Ele revela que essa é a primeira vez em 120 anos de história do clube que um presidente é afastado.

“As informações foram conhecidas diariamente com a nossa atividade no clube, de frequentador, de presidente do Conselho Deliberativo. De acordo com o estatuto, as coisas foram clareando e todas as ações foram confrontadas com o estatuto e nós fizemos o levantamento de todas as irregularidades, constando todas elas em ata do Conselho”, revela Didu.

Possível desvio de recursos será analisado nos próximos 6 meses Crédito: Clube Literário de Pouso Alegre



O Clube Literário de Pouso Alegre tem atualmente 80 sócios e, segundo o presidente interino, se encontra em dificuldades financeiras. Dentro do período de análise das possíveis irregularidades, está prevista ainda uma revisão do estatuto, seguida de uma nova eleição.

“A nossa entrada aqui é pra salvar o clube de uma falência, que não tem sentido em função de o Clube Literário ter sido a sala de visita da sociedade pousoalegrense por tantos anos”, finaliza Didu.