Presidente do Observatório da Comunicação Institucional lança ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’

Manoel Marcondes M. Neto é doutor pela USP, com pós-doutorado pela UFF. É CEO do Observatório da Comunicação Institucional e Professor associado da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ.

Às vésperas do lançamento do ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’, eu entrevistei com exclusividade, o autor da obra, o CEO do Observatório da Comunicação Institucional, Professor Dr. Manoel Marcondes M. Neto.

Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa

AN: No próximo dia 29/08, o senhor estará lançando um ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’. O que é, qual a importância do Manual, e para qual público ele está voltado?

R: É fruto de uma pesquisa científica que coordenei e, junto com um aplicativo, integra o Sistema 5R-INDEX – ferramenta voltada ao exame de uma organização sob o viés das melhores práticas de comunicação. É, também, a pioneira Norma para testagem de Conformidade na área e se aplica para todo e qualquer tipo/porte de organização.

AN: Qual será o local e horário do lançamento do ‘Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa’?



R: Dia 29/08, segunda-feira, das 19 às 21 horas, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.

AN: Segundo consta, a obra é a primeira Norma para testagem de Conformidade em relação às Melhores Práticas da Comunicação Organizacional. Quais seriam as melhores práticas da comunicação organizacional?

R: Genericamente, posso listar as 5 instâncias/demandas de toda empresa, órgão público ou ONG – que são, justamente, os 5 Rs: Reconhecimento em seu meio social (identidade e marca), Relacionamento (pessoal interno e clientela), Relevância em seu segmento de atuação (diferenciais e concorrência), Reputação (relações públicas e gestão de crises), e Resiliência (‘advocacy’ e ‘change management’).

AN: Há um aplicativo gratuito integrado ao Manual de Compliance. Quais os principais benefícios do aplicativo e como as pessoas podem fazer para baixá-lo?

R: Quem adquire o Manual, tanto na versão impressa quanto digital, tem acesso ilimitado ao Sistema 5R-INDEX, funcional em smartphones, tablets ou desktops, para processar o exame de 210 quesitos estratégicos e táticos. Ao final, um ‘score’ geral final apontará a situação da organização frente a riscos de crises reputacionais e de imagem pública. Aqui.

AN: No dia do lançamento haverá um bate papo entre o senhor e a professora Marcela Argollo, da Fundação Getúlio Vargas, sobre ‘Compliance Humanizado’. O que é este ‘Compliance Humanizado’?

R: Recentemente têm sido expedidas cada vez mais exigências legais de integridade e isto requer a preparação das pessoas – do fator humano das organizações – nas questões sensíveis, não só de Ambiente, Sociais e de Governança (a hoje popular sigla inglesa (‘ESG’), mas, também, nas decisórias e éticas. Nossa solução é, pois, a mais abrangente do mercado, pois preconiza uma comunicação funcional, muito além da propaganda e da assessoria de imprensa.

No dia será sorteado um exemplar do Manual entre as pessoas que participarão.

AN: Como se dará este sorteio e como as pessoas poderão participar?

R: A organização distribuirá senhas entre os que chegarem. E, para as primeiras 35 pessoas, ainda haverá uma gentileza – como brinde, um exemplar do pocket book ‘A transparência é a alma do negócio’.

AN: O evento conta com o apoio do Observatório da Comunicação Institucional (O.C.I.), uma sociedade educativa. Qual a importância do Observatório nesse sentido?

R: O O.C.I. atuou como incubadora desta inovação tecnológica, ao lado da Universidade/CNPq. Isto possibilitou realizar defesas do construto técnico-científico diante de bancas examinadoras em três estados, uma pesquisa qualitativa com 250 gestores, e a realização de quatro projetos-piloto em organizações reais do primeiro, segundo e terceiro setores.

AN: Quais as páginas onde as pessoas podem adquirir o novo Manual?

R: O Manual em sua versão impressa será lançado neste evento. Para participar do evento e adquirir o Manual acesse aqui. e a versão digital já está disponível na página da Amazon. Clique aqui ou basta pesquisar pelo meu nome completo: Manoel Marcondes Machado Neto.

