Prêmio “União Química de incentivo à pesquisa em Anestesiologia” anunciará vencedores em evento no Rio de Janeiro

O Congresso Brasileiro de Anestesiologia (CBA), que acontece entre os dias 11 e 15 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), será o local escolhido pela União Química de incentivo à pesquisa em Anestesiologia para divulgar os vencedores do prêmio.

Lista de ganhadores será divulgada no Congresso Brasileiro de Anestesiologia

Com público estimado em mais de 3 mil profissionais do setor, a empresa, além de realizar a cerimônia onde serão conhecidos os ganhadores da 2ª edição do Prêmio União Química de incentivo à pesquisa em Anestesiologia, também receberá os médicos em um estande com diversas interações e promoverá ainda, um simpósio tendo como palestrante a dra. Roseny Rodrigues, Key Opinion Leaders (KOL – Principais líderes de opinião em tradução livre) em anestesia, Patient Blood Management (PBM – Gerenciamento de sangue do paciente em tradução livre) e terapia.

“O médico anestesiologista é fundamental e estratégico nos cuidados com o paciente, e nós buscamos refletir a importância do trabalho que esses profissionais realizam em nossas ações. Por isso, não poderíamos deixar de participar desse evento e não existiria ocasião melhor para premiar os novos profissionais da área”, ressalta Paulo Marques, diretor da unidade de negócios Hospitalar, da União Química.

Paulo Marques, diretor da unidade de negócios Hospitalar, da União Química

A premiação ocorrerá no dia 12 de novembro, às 18h, e reconhecerá os três melhores trabalhos científicos com foco na evolução da prática anestésica. Vindos de três regiões diferentes do país, os oito finalistas, que concorrem em duas categorias do prêmio, irão apresentar seus projetos e ao final os ganhadores serão definidos.

O simpósio da União Química acontece no mesmo dia (12), às 12h, e na ocasião, a dra. Roseny Rodrigues irá discutir com o público presente o tema: PFC tem vantagens x CCP para reposição de fatores de coagulação? CCP deve substituir PFC no algoritmo de transfusão?

Dra. Roseny Rodrigues, Key Opinion Leaders será uma das palestrantes no evento

A participação da farmacêutica ocorre durante toda a realização do CBA e, no dia 13, acontece uma corrida para cerca de 150 profissionais da saúde participantes do congresso que contará com o apoio exclusivo da União Química.

Congresso acontece entre os dias 11 e 15 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro

“A União Química tem um compromisso com a classe médica e seus pacientes, de segurança, de busca por inovação e de cuidado com a saúde completa. Nossa participação no maior evento da especialidade tem a função de reafirmar nosso compromisso com esses profissionais que tanto contribuem com todos nós. O patrocínio da corrida, uma prática esportiva que contribui muito para a saúde física e mental das pessoas, é apenas uma das formas de incentivar o autocuidado com a saúde e bem-estar desses profissionais”, finaliza o diretor.