VIII Prêmik Platino: com presença de brasileiros, ‘ A Ausência que Seremos’ foi o grande premiado da noite

Considerado o Oscar ibero-americano, o Prêmio Platino 2021 ocorreu em Madri com brasileiros indicados

No último domingo, (3), ocorreu em Madri, na Espanha, a cerimônia de entrega do VIII Prêmio Platino (ou Premios Platino del Cine Iberoamericano), premiação criada em 2014 que destaca as melhores produções ibero-americanas de 23 países. O evento foi realizado seguindo todas as medidas de segurança e protocolos sanitários do país.

A cerimônia foi apresentada por Juana Acosta e Luis Gerardo Méndez, além da brilhante participação do ator Rodrigo Santoro apresentando um dos prêmios. O ator mexicano Diego Luna, que foi premiado em 2019 pela série Narcos: México, foi homenageado com o Prêmio Platino de Honor pelo conjunto da obra.



O ator mexicano Diego Luna, que foi premiado em 2019 pela série Narcos: México, foi homenageado com o Prêmio Platino de Honor pelo conjunto da obra

O grande premiado da noite com cinco prêmios, foi o drama colombiano ‘A Ausência que Seremos’ dirigido por Fernando Trueba, das onze indicações que recebeu.

O cinema brasileiro estava sendo muito bem representado pelas produções: o documentário Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou, de Bárbara Paz, que inclusive brilhou ao lado de Santoro e Regina Casé no red carpet; Três Verões, de Sandra Kogut, que rendeu uma indicação para Regina Casé na categoria de melhor atriz; e a animação O Pergaminho Vermelho, de Nelson Botter Jr.

“O filme ‘A Ausência Que Seremos’ estreou na Netflix, então é bom que temos o streaming para ter acesso a esses grandes filmes. Não abro mão do cinema, inclusive ‘A Chorona’ está nos cinemas do Brasil, mas acredito que uma coisa complementa a outra. Até para descobrirmos estes talentos, pois existem pessoas muito talentosas que ainda não conhecemos, incluindo o cinema espanhol”, atenta a jornalista e critica de cinema Flávia Guerra sobre a importância do prêmio.





Ocorreu em Madri, na Espanha, a cerimônia de entrega do VIII Prêmio Platino (ou Premios Platino del Cine Iberoamericano), premiação criada em 2014 que destaca as melhores produções ibero-americanas de 23 países

“Foi uma festa lindíssima. Um Oscar ibero-americano somente em Espanhol e Português. O Brasil, que sempre fica tão a parte do que acontece na América-Latina, em prêmios como esse fazem nós conhecermos o trabalho do outro, descobrirmos o cinema dos outros países, por isso que é tão importante esse prêmio e tão bacana”, finaliza Guerra.

Conheça os grandes vencedores da noite:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Melhor filme ibero-americano de ficção: A Ausência que Seremos, de Fernando Trueba

Melhor direção: Fernando Trueba, por A Ausência que Seremos

Melhor roteiro: David Trueba, por A Ausência que Seremos

Melhor atriz: Candela Peña, por La Boda de Rosa

Melhor ator: Javier Cámara, por A Ausência que Seremos

Melhor atriz coadjuvante: Nathalie Poza, por La Boda de Rosa

Melhor ator coadjuvante: Alfredo Castro, por O Príncipe

Melhor fotografia: Nicolás Wong, por A Chorona

Melhor montagem: Gustavo Matheu e Jayro Bustamante, por A Chorona

Melhor som: Eduardo Cáceres, por A Chorona

Melhor direção de arte: Diego López, por A Ausência que Seremos

Melhor música original: Aránzazu Calleja, Maite Arrotajauregui, por Akelarre

Melhor animação: La Gallina Turuleca, de Víctor Monigote e Eduardo Gondell

Melhor documentário: Agente Duplo, de Maite Alberdi

Melhor filme ibero-americano de estreia: Las Ninãs, de Pilar Palomero

Prêmio Platino ao Cinema e Educação em Valores: Agente Duplo, de Maite Alberdi

Melhor minissérie ou telessérie: Pátria, de Félix Viscarret e Oscar Pedraza

Melhor atriz em minissérie ou telessérie: Elena Irureta, por Pátria

Melhor ator em minissérie ou telessérie: Andrés Parra, por El Robo del Siglo

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou telessérie: Loreto Mauleón, por Pátria

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou telessérie: Christian Tappan, por El Robo del Siglo

Melhor criador de minissérie ou telessérie: Félix Viscarret e Oscar Pedraza, por Pátria