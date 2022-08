Prêmio Multishow 2022 terá performance de Ludmilla para celebrar seus 10 anos de carreira

Cantora fará um musical especial em comemoração a sua trajetória

Ludmilla Oliveira da Silva, mais conhecida como Ludmilla e, anteriormente, como MC Beyoncé, está completando 10 anos de atividades na música.

29ª edição do evento será em outubro, sob o comando de Marcos Mion, Linn da Quebrada e Gloria Groove

Para celebrar o feito, ela fará um número musical e passeará pelos seus principais hits de carreira, que embalaram sua trajetória, com direito a um toque de nostalgia e muita dança para ninguém ficar parado.

O número será apresentado na 29ª edição do Prêmio Multishow. Ludmilla é presença confirmada e sobe ao palco do evento em 18 de outubro, direto do Rio de Janeiro. A cerimônia deste ano irá celebrar o poder da música e o encontro entre artistas e fãs e terá comando de Marcos Mion, Linn da Quebrada e Gloria Groove.