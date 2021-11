Prêmio Comunique-se contará com um time de 6 apresentadores

O roteiro e direção ficará por conta do renomado Fernando Salem

O tão esperado “Oscar do Jornalismo Brasileiro”, o Prêmio Comunique-se, acontecerá na próxima terça-feira, 16, com direção e roteiro de Fernando Salem. Um time de peso com seis profissionais da comunicação ficará responsável pela apresentação, que será transmitida virtualmente.

Quem dará início a premiação será a dupla de comunicadores, Adriana Couto, apresentadora da TV Cultura e Metrópoles, e Mauro Beting, comentarista esportivo. Ela já venceu o prêmio duas vezes na categoria Cultura Mídia Falada e está concorrendo pela terceira vez. Caso ganhe, a apresentadora será reconhecida pelo Comunique-se como “Mestre da Comunicação”. Já o apresentador, faz parte da única família a ter três integrantes vencedores do prêmio.

Anderson Scardoelli é jornalista e está à frente do Portal Comunique-se

A segunda dupla da noite de gala será Millena Machado, âncora do RedeTV! News, e Roberto Cabrini, repórter investigativo da Record TV. Ela milita pelas pessoas com deficiência auditiva e chegou a ser embaixadora de campanhas em prol dessa causa, já Roberto é reconhecido internacionalmente por grandes coberturas realizadas durante a carreira, já tendo até apresentado o Prêmio Comunique-se anteriormente.











O evento será realizado no formato “fisital”, termo que denota a junção entre físico e digital

Os apresentadores que vão finalizar a premiação com chave de ouro serão Alexandre Henderson, repórter no Rio de Janeiro, e Joana Treptow, repórter e apresentadora do Jornal da Band. Ele já ganhou o troféu do Comunique-se na categoria Cultura Mídia Falada. Já a jornalista, será a primeira apresentadora estrangeira do prêmio, pois nasceu na Europa, mas se formou no Brasil.

De acordo com Anderson Scardoelli, Editor-chefe do Comunique-se, os apresentadores selecionados são sempre profissionais de excelência. “Pensamos em nomes que são referências positivas nas áreas de atuação dentro do jornalismo e da comunicação. O legal deste ano é que teremos quatro apresentadores que já possuem um vínculo de vitórias dentro do Prêmio Comunique-se”, conclui.