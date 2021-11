Prêmio Band Inspira Rio marca reabertura do Teatro Copacabana Palace

Cerimônia será apresentada por Glenda Kozlowski e Rodolfo Schneider; Gilberto Gil é o grande homenageado da noite

A Band e a BandNews FM Rio promovem no dia 7 de dezembro, às 20h, a 2ª edição do Prêmio Band Inspira Rio, que tem como objetivo levantar a autoestima dos fluminenses e mostrar que o Rio de Janeiro é um estado de boas ideias e atitudes transformadoras. Em uma cerimônia comandada por Glenda Kozlowski e Rodolfo Schneider, o evento marcará a reabertura do Teatro Copacabana Palace, na zona sul da cidade. Essa é a primeira vez que o público terá acesso, mesmo que de forma virtual, à plateia da grande sala do hotel, fechada desde 1994.



Cerimônia comandada por Glenda Kozlowski e Rodolfo Schneider

A premiação atua diretamente na valorização e reconhecimento de pessoas, projetos e empresas que se destacaram em 2021. A escolha dos indicados em 11 categorias – Cultura, Destaque nas Redes, Economia, Educação, Empreendedorismo, Esporte, Gastronomia, Moda, Música, Responsabilidade Social e Saúde e Bem-Estar – foi feita pela equipe de conteúdo do Grupo Band no Rio. Os vencedores serão definidos por voto popular através do site e voto técnico composto pela equipe de conteúdo da Bande BandNews FM Rio até o dia 6 de dezembro.

O grande homenageado é o cantor Gilberto Gil

Na categoria Inspiração do Ano, hour concours, o grande homenageado é o cantor Gilberto Gil, que abre as comemorações de seus 80 anos, celebrados em junho de 2022. Recentemente, o artista foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras.

O Prêmio Band Inspira Rio será transmitido em tempo real pelas redes sociais da TV Band Rio e BandNews FM Rio. Os melhores momentos vão ao ar no dia 11 de dezembro, às 18h50, no Jornal do Rio.

Conheça os indicados de cada categoria:

Cultura

– Deborah Colker

– Museu do Pontal

– Sítio Roberto Burle Marx

Destaque nas Redes

– Cariocando no Rio

– Hugo Gloss

– Porta dos Fundos

Economia

– Embelleze

– Granado

– Magazine Luiza

Educação

– Descomplica

– Eleva Educação

– Parceiros da Educação

Empreendedorismo

– Antônio Rodrigues (Belmonte)

– Otávio Miranda, Erick Coser e Sérgio Andrade (Gabriel)

– Raphael Vidal (Bafo da Prainha)

Esporte

– Bernardinho

– Martine Grael e Kahena Kunze

– Rebeca Andrade

Gastronomia

– Gajos D’Ouro

– Laura Goes (Pousada Alcobaça)

– Pedro de Lamare (de Lamare Gastrobar)

Moda

– Cosmo

– Projeto Fio

– Reserva

Música

– Diogo Nogueira

– L7nnon

– Ludmilla

Responsabilidade Social

– Ação Social pela Música

– CUFA

– Praia Para Todos

Saúde e Bem-Estar

– Fundação Oswaldo Cruz

– Mude

– Hospital Universitário Pedro Ernesto