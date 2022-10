Prefeitura de Manaquiri, no Amazonas, oferece curso e entre as atividades é realizada uma Cerimônia Fúnebre com direito a brunch para os “convidados”

O encerramento do curso teve até morto fake, simulação de atendimento a parente passando mal e muitas fotos para registrar o momento

Uma aula prática, no mínimo, inusitada. Foi o que se viu na última sexta-feira (14/10), na cidade de Manaquiri, região metropolitana de Manaus (AM).

Alunos do curso de Organização de Eventos, ofertado pela Prefeitura Municipal de Manaquiri, fizeram uma atividade prática de encerramento do curso realizando uma Cerimônia Fúnebre com direito a morto fake, simulação de atendimento a parente passando mal e um brunch pra lá de caprichado para não deixar os convidados com fome no velório.



Ao lado do morto-vivo, a turma se diverte e celebra o encerramento do curso

O post, claro, viralizou. Manaquiri, que tem pouco mais de 33 mil habitantes, ficou famosa e virou o assunto do momento. O Instagram da prefeitura da cidade tem 3.630 seguidores e só o post com as fotos do curso teve 318 comentários. Muita gente apoiou a ideia, achou engraçado, curtiu e outras tantas criticaram.

O morto fake que gerou tanta repercussão. Nessa, ele ainda aparece “mortinho da silva. Em outro momento, ele aparece sentando no caixao fazendo sinal de V

“Esse pessoal aí das fotos atua melhor do que a Jade Picon. Arrasaram”, disse um dos internautas colocando emoji de muitas palminhas para o grupo.

“Só acredito vendo. E eu vendo, simplesmente não acredito….kkkkk”, comentou outro.

“Olhando o rango aqui pensei: Não custa nada me chamar pra fazer a figuração no próximo velório de mentira”, comentou outra internauta.

Na aula, foi contemplado, também , o atendimento a parentes que precisam de algum cuidado médico básico

Apesar da maioria ser de comentários elogiosos, teve também muita gente que não gostou nada, nada da brincadeira:

“Aprender a organizar um evento deste tipo: ok. Agora, interpretar um funeral e até um defunto, é muito brincadeira sem sentido”, disse uma mulher.

“Quando eu penso que já vi de tudo…”, comentou um rapaz.

O brunch que tanto deu o que falar nos comentátios do post era bem farto e deixou os internautas com água na boca

“Ah não ! Vocês não fizeram isso. Que ridículo. E ainda gastando com dinheiro do contribuinte”, disse uma outra moça.

E para você que está em dúvidas se o a história é de brincadeira ou séria, pode acreditar: é séria, mesmo. Confere lá o Instagram da Prefeitura de Manaquiri:

Os alunos simularam um velório. Nos comentários do post, teve que brincasse dizendo que o grupo atuava melhor do que Jade Picon

E você, o que achou da iniciativa? Conta pra gente a sua opinião.