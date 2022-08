Powered Djs, DIMITRI.S. e Black Winter estreiam na gravadora italiana Rave Control, com o single “Paradyse”

O nome da track foi escolhido para exemplificar esses sentimentos que se destacam na produção

Misturando música clássica com algumas vertentes da música eletrônica – como Bass House e Electro House, além de elementos do Trance e do Future Rave, o single “Paradyse” conta com um vocal que nos remete a lugares paradisíacos. O nome da track foi escolhido para exemplificar esses sentimentos que se destacam na produção: “A sonoridade de paz e harmonia que o vocal transmite se contrasta com os elementos dinâmicos e fortes desse single”, contam os DJs e produtores.

O início da collab aconteceu quando Black Winter mostrou a sua ideia para Powered Djs, que imediatamente convidou DIMITRI.S. para se juntar ao projeto. “O maior desafio na produção foi encaixar os elementos de orquestra na faixa, pois combinar música eletrônica com música clássica exige muito cuidado na combinação e escolha dos elementos. Outro desafio foi o fato de produzirmos à distância e online, pois era complicado conseguir conciliar agendas e horários de cada um”, comentam.

Claudio Junior Sousa Leite, mais conhecido como Powered Djs é um produtor musical paranaense, mais especificamente de Cornélio Procópio, que iniciou sua carreira em 2017, e em cinco anos já conta com o suporte de grandes nomes da música eletrônica, como Brooks, Yves V, Showtek, MusicbyLukas e outros. Também já conta com lançamentos em selos internacionais como Universal Music e também na gravadora alemã Future House Cloud.

Por sua vez, DIMITRI.S. convive com a música desde sua infância. Natural de São Paulo, ele é baterista formado desde os 13 anos de idade, e já passou por bandas de diferentes estilos musicais. Carrega consigo uma enorme bagagem musical e experiência como DJ, adquiridas em 21 anos de carreira. Começou a produzir suas primeiras músicas em 2014 e conta com um single em uma coletânea de Dubstep lançada pela label inglesa “Nothing But…”, além de ter um lançamento pela gravadora Sony Music. O DJ prefere não se prender a apenas um estilo eletrônico e prefere explorar diversas variantes tornando possível criar sets dos mais variados tipos, procurando se adaptar a diferentes estilos de acordo com pistas e públicos. Além disso, já dividiu o palco com inúmeros artistas nacionais e internacionais, como Boombox Cartel, Deorro, Alan Walker, Don Diablo, Skrillex, Goldfish, Shiba San, Zhu, Kungs, Nghtmre.

Além da junção desses dois artistas brasileiros, a track conta com um terceiro produtor, M.Alazzawi, mais conhecido como Black Winter. O jovem de 18 anos nasceu em uma família árabe e deu seus primeiros passos na música eletrônica quando tinha apenas 13 anos, adquirindo experiência e habilidades com seu estilo musical.

“Paradyse” veio como um divisor de águas na carreira dos produtores brasileiros que têm como objetivo serem uns dos protagonistas da cena do Future Rave nacional, gênero ainda pouco explorado pelos artistas brasileiros.

O single dos produtores, faz parte de uma compilação de EDM chamada Control The Rave composta por diferentes estilos que vão de tech house a progressive house, e incluem artistas incríveis como PØP CULTUR (Hexagon), Miguel Nuas (Sony), Roberto Lopez do Dual Beat (Spinnin, Axtone,Smash).

A compilação lançada pela Rave Control, uma nova gravadora italiana de música eletrônica e criada por Alexander Cruel (Spinnin, Hexagon, Revealed) tem o intuito de ajudar e lançar novos talentos que fazem parte da cena de música eletrônica mundial.