Potencial e geração empregos no setor turístico são destaques na abertura da Equipotel, evento sinônimo de hospitalidade no Brasil e na América Latina

Autoridades e entidades também reforçaram a união do setor na retomada das

atividades e a importância das parcerias públicas e privadas para ampliação das

experiências de turistas nacionais e internacionais

A geração de empregos e os estímulos ao desenvolvimento do turismo, área que impacta diretamente os serviços de hospitalidade, pautaram a abertura da 59ª Edição da Equipotel, nesta terça-feira (13). O evento contou com as participações de Carlos Brito, Ministro do Turismo; Vinicius Lummertz, Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo; e Rodolfo Marinho, Secretário Municipal de Turismo de São Paulo, além de entidades ligadas ao setor e organizadores do evento.

59ª Edição da Equipotel

Para destacar o aquecimento das viagens e hospedagens que, neste ano, têm mobilizado os players do setor, o ministro do Turismo citou alguns dados durante o discurso. “No primeiro semestre, o faturamento do setor de turismo foi de R$ 94 bilhões e isso significa um aumento de 33% em relação com o mesmo período de 2021 e crescimento na geração de empregos de 42% no comparativo”, ressaltou Brito.

Além disso, o Ministro destacou a projeção de que 670 mil novas vagas sejam criadas no setor de serviços no segundo semestre, onde fazem parte as atividades de hospitalidade. Segundo Lummertz, só em São Paulo, 2 milhões de empregos estão ligados à atividade turística e área tem potencial para ampliar ainda mais a oferta de vagas. “O turismo previsto pelo World Travel & Tourism Council (WTTC) direto, indireto ou induzido será responsável, pela economia do visitante, por 30% dos empregos que serão gerados nos próximos dez anos”.

Carlos Brito, Ministro do Turismo

Já o Secretário Municipal da capital paulista destacou a resiliência e mobilização das

entidades e empresas nos últimos dois anos, já que o setor foi um dos mais afetados

com a crise sanitária e reforçou a retomada das conversas e negociações entre os setores público e privado como um dos pilares. “De maio a setembro foram feitas reuniões Brasil a fora, não apenas para trazer eventos, mas para falar com o trade, que é muito organizado e isso, com certeza, trará impactos para a cidade a curto e médio prazo”.

Claudio Della Nina, Diretor-Geral da RX, organizadora da Equipotel, iniciou os discursos da abertura agradecendo a participação de todos em mais uma edição. “A equipe trabalhou o ano inteiro para que nesses quatro dias possamos ter uma Equipotel de muito sucesso e de muitos negócios para os expositores e visitantes que estarão percorrendo os corredores”.

O evento de hospitalidade, referência na América, acontece no São Paulo Expo, até sexta-feira (16).

Abertura do evento teve a geração de empregos e os estímulos ao desenvolvimento do turismo em destaques

A programação completa e o credenciamento estão disponíveis

https://www.equipotel.com.br/.

SERVIÇO

Equipotel 2022

Data: Até 16 de setembro de 2022

Horário: das 13h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Água Funda| São Paulo – SP

– Brasil

Credenciamento em: https://www.equipotel.com.br/