Pornografia pode afetar a saúde masculina, aponta estudo

Conheça os problemas físicos e emocionais relacionados ao consumo excessivo de conteúdo adulto e como buscar ajuda profissional

O consumo de pornografia no Brasil é um tema delicado, porém, extremamente relevante, principalmente por conta do crescimento exponencial da indústria pornográfica nos últimos anos.

Descubra por que muitos homens têm dificuldade em falar sobre o consumo de pornografia e como isso pode afetar sua saúde mental e física

Segundo uma pesquisa do Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado para o Canal Sexy Hot realizada em 2018, 22 milhões de brasileiros consomem conteúdo adulto na internet. Desses, 76% são homens e 24% são mulheres, sendo que a maioria é jovem (58% têm menos de 35 anos) e pertencem à classe média alta (49% pertencem à classe B). Além disso, 69% dos consumidores são casados ou estão em um relacionamento sério.

O consumo de pornografia é considerado pela sociedade como uma prática corriqueira, especialmente entre os homens, mas pode estar relacionado a diversos problemas de saúde.

De acordo com um estudo publicado na revista alemã “Jama Psyquiatry”, assistir a cenas pornográficas pode atrofiar partes do cérebro, deixando o órgão menos eficiente. Além disso, o vício em conteúdo pornográfico pode estar mascarando um problema físico ou emocional, servindo como uma “válvula de escape” e afetando as relações pessoais e profissionais da pessoa.

Gustavo Messineti, psicólogo e terapeuta sexual da Omens

Porém, muitos homens têm dificuldade em falar sobre o consumo de pornografia e procurar ajuda profissional. É aí que a Omens, uma plataforma de intermediação de saúde dedicada ao homem, entra em cena.

Composta por profissionais de diferentes especialidades, a plataforma aborda assuntos tabus como a pornografia, com o objetivo de ajudar os pacientes que estão passando por alguma adversidade em fases de vida distintas.

“O consumo de pornografia e a masturbação são temas tabus, assim como marcar uma consulta com um especialista para relatar práticas como essas, dificultando que muitos homens busquem ajuda de forma mais assertiva”, explica Gustavo Messineti, psicólogo e terapeuta sexual da Omens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a pandemia da Covid-19 foi outro fator que aqueceu a indústria pornográfica no Brasil e no mundo, aumentando o consumo e deixando o público masculino ainda mais receoso de falar sobre o tema. Porém, é importante avaliar os efeitos e consequências prejudiciais à saúde masculina que o consumo de pornografia pode causar.

Falar sobre a pornografia é desconfortável e ainda considerado um tabu para muitos, mas é importante conscientizar a população sobre os problemas que podem surgir em decorrência do consumo excessivo desse tipo de conteúdo. Cuidar da saúde mental e física sempre será uma escolha saudável e necessária para viver bem.