Por que diabéticos estão optando por creme da Sùmred para pele?

A pele das pessoas com diabetes precisa de um cuidado especial

No mundo todo há 463 milhões de adultos com diabetes, de acordo a 9ª edição do Atlas de Diabetes da Federal Internacional de Diabetes (IDF). Hoje, as opções de tratamentos para essas pessoas são inúmeras, mas poucas entregam um bom resultado para pele como os pacientes necessitam. É por isso que o creme da Sùmred chamou atenção no mercado.

Cerca de 30% das pessoas que têm diabetes, seja do tipo 1 ou 2, desenvolvem um problema de pele em algum momento durante o curso da doença

O crescimento das células da pele fica prejudicado em pessoas com diabetes, por isso a pele pode perder a espessura e elasticidade ideal. Por esse motivo, as pessoas que sofrem com a doença precisam se hidratas pelo menos três vezes ao dia.

“A pele da perna e dos pés especificamente do diabético, sofrem muito com o teor de glicose que circula pelo sangue e pela pele. Consequentemente, isso pode levar a lesões e escurecimento da pele. Mas, o paciente pode fazer um tratamento preventivo com o nosso Regenèr Emulsão, um hidratante para pele especial”, explica o farmacêutico Gerson Appel, criador da Sùmred.



Regenèr Emulsão foi desenvolvido para hidratar e melhorar o aspecto, suavidade, flexibilidade e conforto de peles secas ou ressecadas

O dermocosmético da Sùmred ganhou o coração dos diabéticos no Brasil e é um sucesso pelos ativos naturais. O produto hidrata, minimiza as escamações, reduz as coceiras e ressecamento, dá resistência para pele, auxilia na regeneração e cicatrização, reduz o processo inflamatório, aumenta a flexibilidade, melhora a microcirculação e oxigenação da pele, protege contra agentes externos e promove conforto e bem-estar ao paciente.

Os dermocosméticos da Sùmred são multifuncionais e proporcionam qualidade e saúde para a pele com o uso contínuo observando os cuidados básicos referentes a cada tipo de pele. O Regenèr Emulsão teve a eficácia comprovada clinicamente e é recomendado preventivamente desde o momento em que o paciente descobre que é diabético.