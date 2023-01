Por conta de suas inovações, LG recebe número recorde de prêmios na maior feira de tecnologia do mundo

Empresa mantém uma longa história de honras na CES 2023, com mais de 220 prêmios e reconhecimentos

Com um retorno triunfante à CES deste ano, uma das mais renomadas feiras de tecnologia do mundo, a LG Electronics levou para casa o maior número de prêmios em comparação com os anos anteriores — com mais de 220 reconhecimentos reverenciando as principais inovações em suas categorias de eletrodomésticos e entretenimento doméstico.

Entre as principais honrarias recebidas pela LG na CES 2023 está o cobiçado Prêmio Melhor Engadget da CES na categoria Melhor Tecnologia de Home Theater por sua inovadora LG SIGNATURE OLED M (modelo M3) — a primeira TV OLED sem fio do mundo com tecnologia Zero Connect.

Comemorando o 10º aniversário da revolucionária TV OLED da LG em 2023, a líder global em tecnologia OLED continuou seu domínio na CES, levando para casa os principais prêmios e honras do setor por sua mais recente linha de TV OLED, incluindo a já mencionada LG OLED M3 e LG OLED evo G3 e C3. A LG OLED evo G3 apresenta um aumento de até 70% no brilho em relação aos modelos do ano passado.

A LG SIGNATURE OLED M3 de 97 polegadas (também disponíveis em tamanhos 83 e 77 polegadas) é considerado o próximo passo na evolução da tecnologia de TV OLED e foi homenageado pelas principais publicações de tecnologia, incluindo CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom’s Guide, WIRED, The Verge, USA Today, PCMag e Mashable. A nova TV LG OLED da série G3 com tecnologia “evo” também foi reverenciada pela TechCrunch, CNET, Tom’s Guide, Review e BGR. A PCMag também destacou o inovador LG gram Ultraslim em sua lista de Melhores da CES de 2023, destacando a mobilidade e leveza do laptop.

A LG também recebeu elogios das principais publicações, como The Wall Street Journal, CNET, The Washington Post, WIRED, Good Housekeeping, Tom’s Guide e PCMag por sua nova geladeira com tecnologia MoodUP™️. O eletrodoméstico de ponta foi amplamente reconhecido por ser um dos produtos mais empolgantes da CES 2023 devido à sua personalização de tecnologia avançada com painéis de LED na porta que oferecem 190 mil opções de cores junto com um alto-falante Bluetooth integrado.

O CEO William Cho destacou o compromisso da LG em fornecer um novo valor aos seus clientes por meio da introdução de inovações revolucionárias, como a LG OLED, que mudou completamente a experiência de visualização dos clientes. “Agora comemorando seu 10º aniversário, a LG OLED continua a definir o padrão da indústria para qualidade de imagem premium e experiências sem precedentes”, afirmou.

William Cho enfatizou ainda o objetivo da empresa em oferecer experiências ‘Inéditas’, ‘Exclusivas’ e ‘Novas’ em todos os seus produtos e soluções, a fim de proporcionar uma vida melhor para todos. “Para ampliar a experiência do cliente em vários campos, a empresa também está operando vários programas internos para promover inovadores, incentivando os colaboradores da LG a se adaptarem corajosamente a novos desafios”, finaliza.