População idosa brasileira deve receber diversos imunizantes, além da gripe

Brasileiros com mais de 60 anos devem se vacinar contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e mais

A vacinação contra a gripe não é a única indicada para brasileiros acima de 60 anos. Há uma série de outros imunizantes recomendados para os idosos, que são público prioritário nas filas dos serviços de saúde. Além da gripe e da Covid-19, eles também devem ser vacinados contra difteria, tétano e coqueluche (dTpa), hepatite B, herpes zóster (disponível somente na rede privada), febre amarela e pneumococos, além de sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), hepatite A e meningococos, em situações especiais, de acordo com a orientação médica.

Beep Saúde e Bradesco se unem para levar serviços médicos até sua porta

A baixa taxa de vacinação, que caiu ao longo da pandemia de Covid19 devido à desinformação e aos atrasos nas campanhas, é um fator preocupante, principalmente, para a população idosa. Com a retomada dos cuidados com a saúde e das campanhas de vacinação, a iniciativa privada tem voltado a atenção para reforçar a imunização coletiva, oferecendo alternativas para o público 60+.

Amanda Reis, gerente de imunizações da Beep Saúde

“Na Beep, oferecemos um sistema de entrega 100% domiciliar. Ao contratar o nosso serviço, o paciente recebe dentro de casa uma das nossas profissionais da saúde, capacitada e qualificada para aplicar vacinas e realizar exames laboratoriais. Para o idoso, é uma alternativa que facilita tanto na locomoção, quanto para evitar a exposição e as filas dos postos públicos de saúde”, explica Amanda Reis, gerente de imunizações da Beep Saúde.

Cristiana Meirelles, infectologista e gerente médica da Beep Saúde

O enfraquecimento do sistema imunológico com o passar dos anos, imunossenescência, torna a vacinação desta faixa etária ainda mais importante Algumas vacinas que fazem parte do calendário do adulto são muito necessárias aos idosos, como, por exemplo, a vacina contra tétano que deve ser tomada uma vez a cada dez anos. Já a vacina contra herpes zóster deve ser administrada a partir dos 50 anos.

“A vacina contra herpes zoster protege contra essa doença conhecida popularmente como cobreiro, que surge como lesões de pele avermelhadas ou pequenas vesículas associadas a dor intensa em ardência ou como espetadas. Não são raras as complicações como neuralgia pós-herpética (dor crônica) e lesão oftalmológica, por exemplo”, explica Cristiana Meirelles, infectologista e gerente médica da Beep Saúde.

Na capital brasileira, dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) mostram que entre a penúltima e a última edição (2018 e 2021) houve um envelhecimento populacional de 4,5%. Entre as pessoas idosas, essa porcentagem foi de 34,5%. Quanto maior a faixa etária, maior a proporção de adesão aos serviços dos planos de saúde. Entre 60 a 64 anos, 39,3% possuem plano de saúde no Distrito Federal. No grupo etário de 75 a 79 anos, 45,1%. Entre as pessoas com 85 anos, 48,9%.

Os principais motivos pela busca de serviços de saúde são: vacinação (38%); dor ou febre (23%); continuidade de algum tratamento (12%). Atenta ao movimento de alta demanda da população e preocupada com atendimentos de alta qualidade, a Beep firmou uma nova parceria com a Bradesco Seguros, em Brasília. A healthtech oferece serviços que vão desde vacinas, como Gripe Tetravalente e Pneumocócica 13 a variados tipos de exames laboratoriais, como Hemograma, Vitamina D, Hormônios Tireoidianos e Glicose, que estão entre os mais demandados pelo público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A extensão da parceria Beep e Bradesco para o DF, além de comprovar o sucesso do relacionamento comercial das duas empresas, reforça também a satisfação dos clientes da operadora conosco. Estamos muito felizes com mais essa importante etapa na consolidação da nossa marca e do nosso modelo disruptivo, acessível e de muita qualidade, em uma praça tão relevante como o DF”, conta o Diretor de Saúde Suplementar da companhia, Marcelo Frota.

A healthtech coleciona mais de 1 milhão de atendimentos domiciliares no país, com modelo de demandas 100% online, via aplicativo ou site. A colaboração entre as empresas visa ampliar a cobertura dos serviços médicos em domicílio na capital. A Bradesco se junta às demais operadoras hoje atendidas pela Beep no DF, ampliando em mais de 100 mil vidas o total de pessoas que podem ter acesso aos serviços domiciliares da empresa através de seus planos de saúde. Nas três praças de atuação – Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo –, a Beep apresenta cobertura de mais de cinco milhões de vidas.