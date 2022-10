Podcast “Mandando a real” de Felippe Guerra conta com grandes nomes do entretenimento e comunicação

Jornalista Cris Guterres e “Crocas”, CEO do Porta dos Fundos, são os primeiros convidados do programa

O novo podcast apresentado pelo publicitário e empreendedor Felippe Guerra, “Mandando a real”, é sobre tendências e inovação nos setores de entretenimento e comunicação.

O programa estreou na última sexta-feira (7) com abordagens “fora da curva” e “papo reto”. O comunicador pretende estimular os ouvintes a racionalizar, reagir e ousar a partir das reflexões trazidas nas conversas com os convidados.

Cris Guterres

O primeiro episódio, que já está no ar, conta com a participação da jornalista e apresentadora Cris Guterres e do CEO do Porta dos Fundos, Christian Rôças, o “Crocas”.

A conversa será pautada pela questão: “Se você fosse um slogan, como seria?”, em que os convidados terão a oportunidade de refletir mais sobre si mesmos, e, ao mesmo tempo, compartilharem suas perspectivas como profissionais da comunicação.

“Crocas”, CEO do Porta dos Fundos

Como forma de estimular as discussões com os participantes, Felippe inicia o bate-papo de cada episódio com uma pergunta provocadora, que irá conduzir toda a entrevista. É dessa maneira que, segundo o apresentador, o programa pretende impulsionar questionamentos, debates e incentivar a audiência a pensar além, estimulados pelos pontos de vista apresentados pelos especialistas entrevistados.

O publicitário Felipe Guerra

Para o publicitário, envolvido com o multiculturalismo e com as questões relacionadas ao “Brasil Real” — conceito ligado à identidade brasileira -, o podcast será espaço para diálogos diversos e inspiradores que provoquem as percepções dos espectadores. “Essa não vai ser mais um programa que te dirá o que pensar. O propósito aqui é incitar novas ideias”, afirma.