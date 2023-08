Podcast “Jogando para a Plateia” tem presença confirmada no evento Startup Summit

Parceria inédita pretende contar jornadas inspiradoras de participantes e as últimas tendências no mundo das startups

O Startup Summit, evento com sede em Florianópolis que promove um encontro entre startups, investidores e grandes players do ecossistema de startups na capital catarinense, inicia nesta quarta-feira (23) no Centro de Convenções CentroSul.

Neste ano, o podcast “Jogando para a Plateia”, apresentado pelos empresários Jimmy e Fábio Ferrari, promete trazer muitas histórias inspiradoras de empreendedores que irão passar pelos três dias de evento, gravando episódios in loco, diretamente do Startup Summit.

Imagem da edição Startup Summit de 2022 aumenta a expectativa para o evento

Há mais de três anos no ar e com mais de 320 episódios gravados, o Jogando para a Plateia é reconhecido por suas entrevistas descontraídas e bem-humoradas, mas sempre com muito conteúdo inspirador, com profissionais dos mais variados segmentos.

De acordo com Fábio Ferrari, o foco é compartilhar a visão de comportamento, hábitos e o mindset empreendedor de pessoas que construíram negócios de impacto e, assim, possibilitar que a audiência replique esses insights no seu dia a dia. “O podcast nasceu com a premissa de contar histórias inspiradoras e apresentar o comportamento de quem empreende diante da própria vida, não só com o viés de donos de negócio, mas estes sem dúvida fazem parte do nosso principal público”, explica Ferrari.

“Para nós é um orgulho participar do maior evento de startups”, afirma Jimmy, um dos apresentadores do podcast “Jogando para a plateia”

Durante os três dias de evento, a equipe do podcast estará presente no estande da Invisto conduzindo entrevistas objetivas, de até 30 minutos, com os participantes. As conversas serão gravadas e disponibilizadas nas semanas seguintes do evento nos canais oficiais do podcast e parceiros.

“É o nosso primeiro ano participando com o podcast do Startup Summit, e para nós é um orgulho participar do maior evento de startups, realizado em um ecossistema de inovação como Florianópolis que já é reconhecido internacionalmente. Além do mais, saber que o Jogando para a Plateia é referência e estará repercutindo as histórias de empreendedores em diferentes fases da jornada, com histórias únicas e memoráveis em seus contextos, é muito gratificante”, destaca Jimmy.