Podcast “Jogando para a Plateia” recebe o jornalista e colunista Leo Coelho

Novo episódio em parceira com o LIDE, abordou a trajetória do jornalista que integra dois grandes grupos de comunicação de Santa Catarina

O comunicador Leo Coelho, convidado de um dos mais recentes episódios do podcast “Jogando para a Plateia”, é filho de Rômulo Coelho, saudosa figura da comunicação catarinense, muito conhecido no meio por sua atuação com o apresentador César Souza e também como professor em cursos de Jornalismo.

Gravação do podcast Jogando para a Plateia com o jornalista Leo Coelho

No podcast, Leo contou sobre como ingressou na televisão e no rádio, destacando programas exitosos comandados por ele na TV catarinense, como o “Esquenta” e o “Bon Vivant” – este ainda no ar e prestes a completar 20 anos de exibição.

À frente da apresentação do podcast, a dupla Jimmy e Fábio Ferrari, que desde 2020 já colocou no ar mais de 240 episódios do “Jogando para a Plateia”. O papo contou ainda com a participação do jornalista Davi Paes e Lima, amigo pessoal de Leo Coelho.

O episódio já está no ar no Youtube https://youtu.be/OhARmXQLXho e outras plataformas digitais como Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcasts.

Leo Coelho, Fabio Ferrari, Jimmy e Davi Paes e Lima

Leo Coelho integra hoje dois grandes grupos de comunicação em Santa Catarina: a TVBV (afiliada Band em SC) e a NSC (afiliada Globo); na TVBV mantém semanalmente no ar um programa de entrevistas, o Bon Vivant, e na NSC é responsável por assinar colunas em grandes veículos como o portal NSC Total e o jornal Diário Catarinense, além de participar diariamente de três rádios do grupo.

“Conversamos sobre o poder da comunicação, a responsabilidade que existe em ‘influenciar’ pessoas e como ouvir e compartilhar a história de tanta gente proporciona uma bagagem ímpar de conhecimento. O Leo gosta de viver a vida, honra o legado de comunicação que vem de família e segue construindo seu sucesso com muita dedicação”, destacou um dos hosts do podcast, Fábio Ferrari.

Leo Coelho, Jimmy e Davi Paes e Lima

O podcast foi gravado diretamente da sede do LIDE SC, recentemente anunciado como novo parceiro do “Jogando para a Plateia”, na ACATE, em Florianópolis.