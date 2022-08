Podcast com o rapper Emicida vai receber empreendedores, cantores e autores brasileiros para bate-papos sobre carreira, referências e arte

Em parceria com o Nubank, “Chamaê” já rendeu uma campanha sobre acreditar no futuro, lançada em julho deste ano

Já está disponível nas principais plataformas de streaming o podcast “Chamaê”, uma parceria entre o Nubank e o Rapper Emicida, que será o apresentador do programa.

A novidade é fruto da parceria anunciada no ano passado, que também já rendeu uma campanha sobre acreditar no futuro, lançada em julho deste ano.

Emicida com a primeira convidada do programa, a cantora-sensação Marina Sena

Durante os quatro episódios da temporada do Chamaê, Emicida convida personalidades, empresários, cantores e autores brasileiros para discutir impacto social, empreendedorismo, referências e carreira no país, de forma descontraída e informativa. O objetivo do podcast é trazer os convidados para falar da força das pessoas para fazer acontecer quando se acredita no seu potencial. Além disso, a trajetória profissional do artista e seus convidados serão pautas.

“O Emicida é um dos maiores artistas da atualidade e para nós é muito importante contar com seu talento em um movimento relevante como o Chamaê, no formato de um podcast, onde teremos a oportunidade de tratar de assuntos relevantes que impactam a vida das pessoas junto a outros convidados incríveis que têm muito a dizer”, afirma Arturo Nuñez, CMO do Nubank.

A intenção do Nubank é que este seja um podcast que aproxime as pessoas, com conversas que impactam e geram diálogo com a audiência da empresa.

Emicida é o apresentador do podcast em parceria com o Nubank

“Desde o surgimento da LAB, temos encontrado diferentes maneiras de nos conectar com o público. Independente do formato, seja em um desfile, dentro de um jogo ou em um álbum, a essência do que acreditamos e o nosso propósito sempre estão lá. O áudio é a nossa matéria-prima, então vai ser interessante explorar ele de um jeito diferente, como acontece em um podcast, em colaboração com o Nubank”, pontua Emicida.

No Chamaê, o Nubank será responsável pelo projeto criativo e promoção, e a Laboratório Fantasma, produtora e gravadora do rapper, cuidará da produção, curadoria dos convidados e roteirização dos episódios do Chamaê.

Acessibilidade

O primeiro episódio do Chamaê, com a cantora-sensação Marina Sena já está disponível em todas as plataformas de áudio e também no YouTube do Nubank (com áudio). https://youtu.be/jBc4v-7sEoA

Todos os episódios do podcast terão ferramentas de acessibilidade, como transcrição de áudio e interpretação de libras.