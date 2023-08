Pluto TV surpreende com lançamentos exclusivos no Cine Sucessos

Assista aos lançamentos emocionantes na Pluto TV sem gastar nada

A Pluto TV, o serviço gratuito de streaming de televisão da Paramount, abriu as portas para uma nova era do entretenimento online. Pela primeira vez, a plataforma está trazendo filmes inéditos para o seu catálogo, permitindo que todos os seus usuários desfrutem do melhor do cinema sem nenhum custo adicional. A grande novidade chega através do canal “Cine Sucessos”, que promete levar aos lares uma seleção de filmes emocionantes e empolgantes.

Prepare-se para uma sessão de cinema em casa com os lançamentos mais quentes

O destaque inaugural desse novo capítulo na Pluto TV é o filme “KURSK – A ÚLTIMA MISSÃO”, agendado para estrear em 27 de agosto. Estrelado por Colin Firth, Matthias Schoenaerts e Léa Seydoux, o filme mergulha na história da catástrofe do submarino K-141 no ano 2000 e a subsequente negligência por parte do governo. Enquanto os marinheiros lutam pela sobrevivência nas profundezas do oceano, suas famílias enfrentam uma batalha desesperada contra obstáculos políticos e probabilidades aparentemente impossíveis de salvá-los.

Mas as novidades não param por aí. A Pluto TV tem preparado uma linha impressionante de filmes que em breve se juntarão ao catálogo. Entre eles, “JOGO ASSASSINO”, que traz Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario em uma trama repleta de suspense e ação. Além disso, “PERSEGUIÇÃO MORTAL” vai agitar os espectadores com sua narrativa envolvente de um assalto milionário que se transforma em um turbilhão de problemas inimagináveis.

Grandes estrelas em filmes emocionantes estão chegando ao Cine Sucessos

O compromisso da Pluto TV em oferecer entretenimento de qualidade de forma gratuita também se reflete em “VIDA EM JOGO”, com Sofia Vergara e Joe Manganiello no elenco, “A MALDIÇÃO DO MANEQUIM”, um filme de terror com elenco estrelar, e “EM BUSCA DE UM SONHO”, que traz a inspiradora história de Michelle Payne, a primeira jóquei mulher a vencer a Melbourne Cup.

A Pluto TV ainda não revelou as datas exatas de lançamento desses filmes, mas a expectativa e o entusiasmo já estão palpáveis. Com essa iniciativa, o serviço de streaming está solidificando seu lugar como uma plataforma que não apenas oferece uma ampla gama de conteúdo, mas também abre portas para histórias cativantes e emocionantes que antes estavam fora do alcance do público.

Fique por dentro das datas de lançamento e aproveite filmes incríveis sem custo algum

Se você é um apaixonado por cinema, prepare-se para uma nova era de entretenimento online. A Pluto TV está pronta para fazer história ao levar filmes inéditos até você, sem custos e com a conveniência do streaming. Fique ligado para mais informações sobre as datas de lançamento e prepare a pipoca para uma jornada cinematográfica única.