PlayTV expande transmissão ao vivo do Phygital Games 2024, direto da Rússia

Emissora terá dois horários da sua grade destinado a competição esportiva

Foi anunciada recentemente uma novidade no mundo do entretenimento e dos esportes eletrônicos, a PlayTV, canal de destaque dedicado à cultura pop, universo geek e música, expande a parceria para a transmissão ao vivo do Phygital Games 2024, que oferece um prêmio total de US$10 milhões e conta 100 países, 260 equipes e 2.000 participantes, dispostos em 21 modalidades tecnológicas. Este evento pioneiro, que associa elementos físicos e digitais em uma diferente competição esportiva, está sendo realizado em Kazan, na Rússia, de 21 de fevereiro a 3 de março.

“A PlayTV convida fãs de esportes, jogos digitais e do universo geek a se juntarem nesta experiência única, que promete não apenas entreter, mas também inspirar e inovar o panorama dos eSports e competições esportivas”, afirma Leonardo Zalcman, Diretor de Conteúdo e Canais Digitais da PlayTV.

Depois de realizar a transmissão da abertura do Phygital Games 2024 no dia 21 de fevereiro, a PlayTV expande sua parceria e transmissão, englobando agora também as competições emocionantes de CS2, Laser Tag, Phygital Football e Basketball. A cobertura extensiva da competição estará disponível para o público assistir em diferentes plataformas, como TV por assinatura, streaming, TV aberta, banda KU e Twitch, o que ressalta o compromisso da PlayTV com a democratização de conteúdo, assegurando que fãs de todo Brasil possuam acesso amplo e inclusivo a estes eventos inovadores.

Devido a colaboração estratégica firmada entre a PlayTV, a Phygital Games Brasil, CBGE e R10 Team, a emissora estará realizando a cobertura do Phygital Games 2024 com transmissões ao vivo todas as manhãs às 6h, possibilitando que os espectadores iniciem o dia por dentro do evento. Além disso, a PlayTV estará exibindo no quadro “Games of the Future”, às 22h, um resumo diário dos principais acontecimentos do torneio, fazendo com que os interessados no evento não percam nenhum momento importante.