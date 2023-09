PlayTV e PLACAR TV: uma dupla de sucesso no esporte e entretenimento

Abrem-se as portas para uma nova era do entretenimento

A PlayTV, conhecida por sua dedicação à cultura pop e ao universo geek, gamer e e-sports, está prestes a expandir ainda mais suas fronteiras emocionantes. Em uma jogada histórica, o canal anunciou uma empolgante parceria com a PLACAR TV, que trará aos telespectadores uma programação esportiva de alta qualidade a partir de 4 de setembro.

Com o objetivo de proporcionar uma experiência completa do universo esportivo, a PlayTV vai incorporar a PLACAR TV em sua grade de programação, disponibilizando-a através de serviços de streaming, parabólica e em seu site oficial.

Sandro Santos, Diretor Comercial da Placar

O anúncio desta colaboração épica levou a audiência a um novo nível de antecipação, uma vez que trará à tona renomados comentaristas esportivos, incluindo nomes como Flávio Gomes, Vinícius Sormani, Felippe Facincani, Leandro Quesada, Mariana Santos, Amanda Porfirio, Maru e ITZ.

Um dos destaques mais aguardados da nova programação é o “Tribunal PLACAR”, um programa inovador da PLACAR TV que combina humor com temas esportivos cotidianos e do passado. Com personagens interpretados por Flávio Gomes (Meritíssimo Gomes), Fábio Sormani (Doutor Armani) e Felippe Facincani (Doutor Pipo), o programa leva os telespectadores a um ambiente de tribunal, onde advogados defendem seus “clientes” e um juiz emite o veredicto final.

Outra adição emocionante é o programa “Placar Entrevista”, apresentado por Flávia Arantes do Nascimento, filha do Rei Pelé. Este programa promete revelar histórias inéditas de figuras de destaque no mundo do futebol, proporcionando aos fãs uma visão única das experiências e vivências daqueles que compartilharam o campo com o Rei do Futebol.

A colaboração também apresenta o programa “Placar Entrevista”, que oferece entrevistas exclusivas com jogadores e jogadoras renomados do mundo do futebol, como Dorival Júnior, Luis Suárez e o jogador Casemiro. Essas conversas proporcionam uma visão sem precedentes de suas vidas profissionais e pessoais, revelando o que moldou essas personalidades marcantes nos campos.

“Para nós da PLACAR, nesse momento de migração para o digital, é muito importante poder contar uma audiência jovem que o canal traz, e que poderão conhecer os programas e a marca Placar. Já para as agências e o mercado anunciante, poderemos oferecer pacotes comerciais customizados ou unificados com todas as plataformas”, afirma Sandro Santos, Diretor Comercial da Placar.

Por último, mas definitivamente não menos importante, a parceria trará o canal “1v9”. Neste canal, Alessandro “ITZ” e Gabriel “Maru” trarão as notícias mais recentes dos mundos dos games e dos esportes eletrônicos, como League of Legends, Free Fire, Counter Strike, Valorant, entre outros, de uma maneira única e divertida.

Essa aliança entre a PlayTV e a PLACAR TV nasce da sinergia entre as duas marcas, com os CEOs expressando entusiasmo pelas oportunidades que se apresentam. Ambas as redes compartilham o objetivo de se tornarem hubs de conteúdo de alta qualidade, e esta colaboração exemplifica seu compromisso em oferecer o melhor em entretenimento e esporte.

Com a estréia marcada para 4 de setembro, esta parceria promete elevar o padrão de entretenimento esportivo e cultural no Brasil, ao mesmo tempo que abre novas portas para audiências jovens e anunciantes que buscam experiências únicas e personalizadas. PlayTV e PLACAR TV estão prontas para encantar e emocionar seus públicos, consolidando-se como líderes em seu setor.