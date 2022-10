Plataforma voltada para advogados registra o dobro de acessos em apenas um mês

Após lançamento do Marketplace jurídico da Rightstars, startup possui mais de mil advogados cadastrados

Recentemente, a startup recebeu um aporte de R$ 2 milhões para operar o inédito Marketplace Jurídico – produto que facilita o acesso à justiça e oferece soluções às pessoas que precisam de serviços legais e advogados que desejam expandir seus negócios – e já registra o dobro de volume de acessos desde a nova ferramenta. A expectativa é que até o fim de 2022 esse número de acesso aumente ainda mais.

Christian Nielsen, CEO da Rightstars

A tecnologia permite agilidade em todos os processos relacionados ao mercado de trabalho do advogado. Ele recebe o caso do cliente de forma objetiva e isso permite reduzir expressivamente o tempo que os advogados precisam disponibilizar para reuniões, ligações e trocas de mensagens. Além disso, a inovação ainda permite que o advogado receba as informações mais precisas sobre cada demanda e consiga rapidamente fazer uma proposta sob medida, aumentando sua chance de fechar um acordo.

Christian Nielsen, CEO da Rightstars, destaca que está acompanhando o crescimento de acesso e registros de novos advogados e já anuncia ajustes e melhorias à plataforma. “O objetivo da Rightstars é contribuir para que os advogados tenham visibilidade não apenas conquistando novos clientes, mas aproveitando todas as funcionalidades que estamos desenvolvendo, como a nova página de perfil, que agora oferece a possibilidade de visualizar previamente o currículo e especializações dos profissionais antes do contato e marcar uma consulta on-line em apenas um clique”, explica Nielsen. – A tecnologia da nossa startup permite que clientes encontrem o advogado ideal para as necessidades deles e que os mesmos encontrem clientes que efetivamente buscam pelos seus serviços. Através de um formulário inteligente, o público vai passar por algumas etapas especificando a informação necessária para apresentar o seu caso aos advogados registrados.

A tecnologia permite agilidade em todos os processos relacionados ao mercado de trabalho do advogado.

Atualmente, um terço da população não tem suas demandas legais atendidas e existem mais de 1 milhão de advogados que enfrentam vários desafios para conseguir clientes e prosperar na carreira. Esses mais de mil advogados que já estão utilizando a ferramenta desenvolvida pela startup internacional, Rightstars, já relatam que a plataforma trouxe facilidade e praticidade no dia a dia do trabalho, resultando em demandas jurídicas resolvidas com eficácia e rapidez.

A advogada Katia Gaziola, especialista nas áreas de família, imobiliário, penal e empresarial, é uma das clientes da Righstars que vem obtendo retorno positivo no dia a dia do trabalho. “Meus clientes não estão acostumados a pagar por consultas de advogados e o Marketplace Jurídico vem sendo uma excelente opção, pois promove as consultas pagas. A ferramenta de agendamento de consultas online tem facilitado muito o nosso trabalho, promovendo a conexão direta com o cliente”, explica Katia.

Outro ponto positivo da plataforma é estimular que as consultas jurídicas sejam sempre remuneradas, contribuindo para a solução de um dos grandes desafios dos advogados. A Rightstars trabalha com o diferencial de focar na usabilidade e navegação, criando uma jornada simples por todas as etapas do processo e oferecendo uma experiência confiável e transparente tanto para os clientes quanto para advogados.

“No período de 48h, após a apresentação do caso, o cliente receberá até três propostas de advogados baseadas nas necessidades dele”, destaca o CEO da Rightstars.

“O cliente que utiliza nosso Marketplace Jurídico conta com o suporte da plataforma para explicar o seu caso. Oferecemos o serviço de pré-consulta gratuita com um especialista em atendimento ao cliente que vai entender a necessidade dele e ajudar a conectá-lo com o advogado adequado para o seu caso. No período de 48h, após a apresentação do caso, o cliente receberá até três propostas de advogados baseadas nas necessidades dele”, destaca o CEO da Rightstars.