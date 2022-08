Plataforma que empodera Planejadores Financeiros recebe Gustavo Cerbasi como novo sócio

Sociedade tem o objetivo de democratizar o planejamento financeiro para milhões de famílias

A SuperRico, plataforma que empodera Planejadores Financeiros e pessoas por meio de soluções de bem-estar financeiro, tem convertido 80% dos clientes em poupadores de longo prazo por meio de sua rede.

Com seis anos de atuação no mercado brasileiro, a SuperRico anuncia a chegada do novo sócio: Gustavo Cerbasi, um dos mais renomados profissionais da área de educação financeira.

Jayme Carvalho (à esq.) e Carlos Castro (centro) recebem Gustavo Cerbasi como novo sócio da SuperRico

O profissional é autor de mais de 16 livros best-sellers em educação financeira, professor, palestrante, digital influencer e reconhecido por ser um dos 100 brasileiros mais influentes do país. Com essa movimentação, há uma meta de impactar milhões de famílias nos próximos anos com acesso gratuito a ferramentas de planejamento financeiro.

“Escolhi a plataforma da SuperRico para dar continuidade e, principalmente, amplificar o modelo de acesso à educação financeira promovido nos meus cursos e livros com resultados comprovados. É hora de colocar em prática tudo o que foi ensinado, utilizando a melhor solução de planejamento que temos à disposição para que cada vez mais brasileiros tenham saúde financeira”, afirma Cerbasi.

Carlos Castro, CEO da SuperRico

“Para nós, da SuperRico, a sociedade com o Cerbasi é um marco. A união dos nossos esforços e capacidade nos permite atuar fortemente no B2C (venda direta a Clientes), ampliando os negócios, atualmente focados no B2B (vendas para empresas). Nesta nova fase, esperamos acelerar a democratização da educação financeira do brasileiro com a oferta de novos produtos, conteúdo específico e Planejadores Financeiros para muito mais pessoas, potencializado com tecnologia. A união com o Cerbasi vai multiplicar o saber sobre finanças, ainda caro e pouco acessível para a população brasileira”, acrescenta Carlos Castro, CEO da SuperRico.

Melhores práticas

O especialista financeiro Gustavo Cerbasi

O modelo da SuperRico é inspirado na empresa de planejamento financeiro americana Ameriprise, que atua neste mercado há mais de 100 anos e possui cerca de 7 mil Planejadores Financeiros. Para os americanos, ter um Planejador Financeiro é um hábito já incorporado às famílias, assim como um personal trainer ou um médico. “Queremos ter o mesmo comportamento no Brasil, crescendo com educação e de forma digital. Isso transforma a vida das pessoas”, explica Jayme Carvalho, planejador financeiro CFP®️ e sócio responsável pela relação com investidores.