Plataforma digital voltada para cuidados dos bebês com cursos totalmente gratuitos

Primeiro conteúdo disponibilizado pela plataforma NUK Care, com cursos conduzidos por diversos médicos especialistas, já pode ser acessado

O primeiro curso disponível na plataforma tem como tema “Gestantes e os primeiros cuidados com o bebê”, desenvolvido em parceria com a Clínica Pediátrica Crescer. Ele vai abordar assuntos como a alimentação da gestante, exames e consultas pré-natal, preparação pré-parto, amamentação, os primeiros cuidados do pós-parto, os primeiros 1000 dias de vida dos bebês, rede de apoio, entre outros.

O objetivo da Nuk, marca alemã presente no mercado há mais de 60 anos, é fazer parte da vida das famílias em forma de rede de apoio para todas as pessoas que estão envolvidas nos cuidados dos bebês possam se beneficiar dos cursos ofertados.

Neste canal específico sobre o tema, que conta com cursos conduzidos por diversos médicos especialistas, haverá conteúdo de valor para auxiliar papais, mamães, cuidadores e toda a família nesta experiência desafiadora e surpreendente que é a parentalidade.

“Cada módulo foi definido com extremo cuidado e produzido para oferecer apoio em relação às principais dúvidas dos responsáveis por cuidar dos pequenos. Somente uma empresa como a NUK, que tem como seu propósito oferecer produtos de qualidade, intuitivos e desenvolvidos com base em estudos científicos, poderia compartilhar um conteúdo fundamental para estes momentos”, afirma Ana Carolina Di Grigoli, gerente de marketing Latam – Nuk & Lillo.

O primeiro módulo tratará da “Alimentação materna durante a gestação e a amamentação: mitos e verdades”; e os demais auxiliarão os participantes a compreenderem mais sobre o pré-natal, esclarecimentos sobre o parto e dicas de amamentação.

Já na segunda etapa, as aulas terão como temas a chegada do bebê em casa, depressão pós-parto entre outros. “Novas temporadas já estão em desenvolvimento. Nós queremos ser referência, trazendo temas para auxiliar nas principais dúvidas que surgem diariamente no universo da parentalidade”, completa Ana Carolina.

A plataforma NUK Care pode ser acessada de forma totalmente gratuita, clicando aqui.