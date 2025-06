Planos Odontológicos crescem 13,5% no Distrito Federal e alcançam 766 mil Beneficiários

O cuidado com a Saúde Bucal está ganhando cada vez mais espaço na capital federal. O Setor de Planos exclusivamente Odontológicos segue em expansão no Distrito Federal. Segundo dados mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Distrito Federal ultrapassou, em Abril, a marca de 766 mil Beneficiários em Planos exclusivamente Odontológicos, um crescimento de 13,5% em 12 meses.

Entre Abril de 2024 e Abril de 2025, 91.183 novos usuários passaram a contar com a cobertura de Planos Odontológicos no estado. O resultado reforça a tendência de expansão do Setor em todo o país, que registrou um acréscimo de 1,9 milhões de novos Beneficiários no mesmo período.

Para Roberto Seme Cury, presidente da SINOG, o avanço tem relação direta com o aumento da conscientização da população.

Para Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, que representa 72% do mercado, o avanço tem relação direta com o aumento da Conscientização da população. “As pessoas estão cada vez mais conscientes e que a prevenção é o método mais eficiente para a manutenção da Saúde Bucal. A boca é uma porta de entrada para microrganismos nocivos a nossa saúde, manter a boca bem cuidada é essencial para sua Saúde geral. Os Planos Odontológicos são uma excelente alternativa que garantem o acesso a tratamentos de qualidade com Profissionais em todas as especialidades, com custos médios de apenas R$ 20 reais por mês, garantindo Saúde e bem-estar a longo prazo”.