PK leva o show que fez no Rock In Rio para Europa

O rapper PK inicia nesta sexta-feira (23) uma série de apresentações na Europa, com um total de três shows, já esgotados, levando o espetáculo apresentado no Palco Favela, do Rock In Rio, para o exterior. A primeira apresentação será em Dublin, na Irlanda. Na sequência, o artista viaja para Portugal e faz shows em Lisboa e Porto no sábado e domingo.



O rapper comemora a nova turnê internacional: “É muito gratificante poder levar o meu som, que veio das ruas do Rio de Janeiro, para a Europa. É a sensação de que o rap venceu e segue vencendo a cada dia.”, defende Pk. “Primeira vez que viajo para tocar na Europa, recebo muito carinho através das redes dos fãs de lá, principalmente os de Portugal, e não vejo a hora de encontrá-los”, acrescenta o cantor.

Esta é segunda turnê internacional de PK apenas no ano de 2022, que viajou para os Estados Unidos em julho para uma série de apresentações. Retornando ao Brasil, o rapper vai intensificar os trabalhos do seu selo musical próprio, “DreamHou$e”, e a preparação para o lançamento do seu primeiro disco, ainda sem data de lançamento.