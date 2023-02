Pizza sem culpa: empresa brasileira oferece versão saudável e sem glúten que pode ser consumida todos os dias

Com uma receita leve e produzida com ingredientes selecionados de alta qualidade, a Cheiro de Vida torna realidade o desejo de comer pizza sem sair da dieta

Não há segredo, fórmula milagrosa ou método alternativo, a chave para um estilo de vida saudável vem da combinação entre prática de exercícios físicos e alimentação equilibrada. Embora sejam deliciosos e bastante atrativos, o consumo excessivo de alimentos gordurosos e calóricos podem levar a obesidade e doenças crônicas associadas, além de refletir negativamente na disposição e bem-estar. Mas como manter uma dieta balanceada sem abrir mão de alimentos saborosos como a tão amada pizza? A Cheiro de Vida, empresa brasileira especializada em gastronomia sem glúten e low carb, trouxe uma solução criando aquilo parecia impossível: uma pizza saudável.

Marca com Opção de pizza sem glúten conquista o mercado em Curitiba

Pensada tanto para aqueles que são adeptos de esportes e precisam manter uma rotina de nutrição equilibrada, quanto para quem está em busca de hábitos mais saudáveis, as pizzas da Cheiro de Vida são a opção ideal para quem quer perder peso e atingir a longevidade com qualidade de vida sem sacrificar o prazer de uma refeição saborosa. O cardápio da marca conta com pizzas e quiches produzidas com ingredientes selecionados para maximizar os nutrientes. “Manter uma dieta benéfica ao organismo não precisa ser um sacrifício. Nossas pizzas são baixas em carboidratos, calorias e gorduras, ou seja, podem ser consumidas todos os dias sem preocupação com o excesso de peso”, garante Alexandra Pereira, sócia e idealizadora da marca.

São sete sabores de pizza (marguerita, zucchini, mussarela, palmito, quatro queijos, frango com ervas e calabresa) e quatro de quiches (frango, calabresa, marguerita e palmito), além de pizzas veganas de marguerita, 3 queijos e gryuere com brócolis. Práticos e para consumo a qualquer hora do dia, os produtos são congelados e saem da capital paranaense para todas as cidades brasileiras chegando a mesa do consumidor sem perder o sabor, crocância e qualidade.

Com variedade de sabores, as pizzas são uma ótima opção para quem é intolerante ao glúten ou deseja eliminar esse ingrediente da sua dieta

Os sabores também são pensados para oferecer alternativas saudáveis e que incluam os celíacos e vegetarianos. “Acreditamos nos benefícios de uma boa alimentação, e criamos um produto para colaborar de fato com esse estilo de vida”, acrescenta a empresária. “A pizza não precisa ser uma vilã da alimentação, desenvolvemos um cardápio que torna possível chegar aos 30, 40, 50 anos em forma, com o corpo e a saúde acima da média e comendo pizza”, completa Alexandra.

Todos os produtos do cardápio da Cheiro de Vida podem ser adquiridos diretamente no site da marca ou encontrados em lojas especializadas. É possível comprar tanto as pizzas recheadas quanto a somente a massa crua. Todas as massas são veganas e a marca só usa queijos sem lactose, além de focar em receitas que priorizam as proteínas.