Piraquara, no Paraná, vai sediar a Academia Brasileira do Cavalo a partir deste mês

Área de 300 mil m² será destinada para cursos e treinamentos de atletas e apreciadores da equitação

A partir do dia 18 de agosto, a cidade de Piraquara, no Paraná, vai sediar a Academia Brasileira do Cavalo. Com uma área de 300 mil m², a academia será destinada para cursos e treinamentos de atletas e apreciadores da equitação.

A primeira Academia Brasileira do Cavalo do Sul do Brasil será uma escola especializada em cursos práticos e ensinamentos sobre equídeos, equoterapia e equitação. “O espaço surge para atender um público em ascensão – formado por Universidades e alunos de cursos de veterinária que não possuem campus com cavalos para aulas práticas – pessoas que querem exercer a profissão de domadores, tratadores, ferradores, auxiliares de veterinários. Além disso, temos um espaço destinado para cursos e treinamentos de atletas e apreciadores da equitação, bem como para os pacientes focados na equoterapia”, explica o proprietário da ABC, Juarez da Fonseca.

Denise Heinlein, alemã especialistas em doma de cavalos, realizará curso na ABC Crédito: Divulgação



Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Brasil possui a 4ª maior tropa de cavalos do mundo e a Equideocultura movimenta R$ 30 bilhões ao ano, ocupando um espaço importante no agronegócio.

A ABC conta com pista coberta, pista oficial externa, 19 piquetes, hospedagem para até 30 pessoas, auditório, brete, cantina e restaurante. O local também oferece hospedagem e cuidado para proprietários de animais. Além disso, oferece cursos e programas livres em diversas áreas da equinocultura

“A ideia é oferecer uma escola livre, que abrange o universo do cavalo como um todo, através de cursos rápidos, cursos de média e longa durações. A ABC estará aberta a todos. Em mais de 90% dos nossos programas, a participação é livre, sem necessidade de qualquer pré-requisito. No entanto, teremos programas fechados para médicos veterinários, estudantes e atletas”, afirma um dos coordenadores do projeto, João Victor da Fonseca Esmanhotto.

Equideocultura movimenta R$ 30 bilhões ao ano no Brasil Crédito: Divulgação



Atração no início das atividades

Para marcar a abertura, nos dias 07 e 08 de setembro, a ABC vai receber uma das maiores especialistas em doma de cavalos, a treinadora alemã, Denise Heinlein, discípula de Monty Roberts, conhecido como o maior domador de cavalos do mundo. Além dela, o caubói norte-americano Monty Roberts – que já apareceu nas telas de cinema na pele do galã Robert Redford no filme “O Encantador de Cavalos” – estará em Piraquara. O curso com a dupla está com inscrições abertas através deste link (https://www.sympla.com.br/evento/imersao-presencial-da-tecnica-monty-roberts-com-denise-heinlein-tecnica-join-up-day/2082748)

Ainda neste ano, a Academia Brasileira do Cavalo promoverá cursos de curta e de longa duração. “Muitos profissionais na área de medicina veterinária que chegam ao mercado não tiveram a oportunidade de se especializar em equídeos. Aqui teremos cursos que irão possibilitar aperfeiçoamento e uma melhor colocação no mercado”, explica a médica veterinária Rebeca Weigel .

Entre os cursos previstos para o segundo semestre estão manejo e alimentação de equinos, primeiros socorros em equinos, doses e vias de administração de medicamentos , auxiliar de veterinário de cavalos e outros.

A Academia Brasileira do Cavalo fica na Rua Nova Tirol, 1188, na Vila Fuck, em Piraquara.