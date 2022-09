Pioneiro da dance music, Hardwell traz Mega estrutura para show em SP

DJS Vinne e Tim Hox abrem apresentação com ingressos esgotados da turnê mundial “Rebels Never Die” na América Latina

O brasiliense DJ Vinne e o holandês DJ Tim Hox abrem o show local da turnê mundial “Rebels Never Die” do Hardwell, programado para o dia 1 de outubro, com abertura dos portões a partir das 17h, no Laroc Club, localizado em Valinhos, no interior de São Paulo (serviço abaixo).

Com ingressos esgotados, esta é a única data na América Latina da série de apresentações do pioneiro da dance music, que retorna aos palcos após um período sabático de três anos.

DJ Tim Hox

Hardwell traz para o Laroc Club a estrutura original do espetáculo, que passou recentemente pelo Tomorrowland da Bélgica e Ultra Music Festival da Croácia e que deve percorrer mais de 20 cidades. Acompanha o mega palco no formato losango mais uma cenografia de efeitos visuais com painéis led e projetores lasers. Com cerca de duas horas de duração, o set do artista inclui faixas do mais recente disco inédito, que leva o mesmo nome da apresentação, e os hits consagrados, como “Spaceman”, “Apollo” e ”I Feel Like Dancing”.

Já o compositor e produtor musical Vinne assina parcerias com relevantes artistas da cena, como Alok (“Free”) e Illusionize (“Bring it Back”), além de contar com o apoio de David Guetta, Tiësto e Martin Garrix. A faixa “Pó de Anjo” desse que é o primeiro brasileiro a assinar com a gravadora Revelead Recordings do Hardwell entrou para o set do Alesso no festival Ultra Taiwan de 2020. Vinne já tocou em importantes festivais, como Tomorrowland e XXXPerience.

Hardwell

Tim Hox possui um som único e diferente, apelidado de “Hox House”, na Eletronic Dance Music, o que o levou a entrar no radar de Hardwell. Tim Hox tem participado da abertura em algumas cidades por onde a turnê “Rebels Never Die” passa, o que tem sido uma importante conquista na carreira. Lançado em junho deste ano, o single “Corocito” é uma colaboração inédita do Tim Hox com o dj e produtor brasileiro HVSH e a voz da house music colombiana Cumbiafrica, lançada pelo selo Revealed Recordings.

DJ Vinne

O show brasileiro da turnê “Rebels Never Die” terá cobertura em tempo real nas redes sociais do Laroc Club: Instagram.com/LarocClub, Facebook.com/LarocClub, Twitter.com/Laroc_Club e Tiktok.com/@laroc.club.

Serviço

Hardwell apresenta “Rebels Never Die”

Local: Laroc Club (Rod. Dom Pedro I, km 118 – Bairro dos Lopes, Valinhos, São Paulo)

Abertura dos portões: 17h

Show do Hardwell: 01h (02/10)

Ingressos esgotados

Protocolo Covid-19: obrigatório a apresentação do comprovante de pelo menos duas doses vacinais

Classificação indicativa: 18 anos

Outras informações: www.laroc.club