Pioneira na luta por direitos das trabalhadoras domésticas recebe homenagem

Instituto Moreira Salles celebra legado da ativista Laudelina de Campos Mello (1904-1991), que será realizado em evento presencial gratuito no dia 8 de outubro no Espaço Cultural da Urca em Poços de Caldas (MG), cidade natal de Laudelina

A programação da homenagem de Laudelina de Campos Mello, ativista na luta por direitos das trabalhadoras domésticas, incluirá um debate com Preta Rara, Dayane Tropicaos e Viviana Santiago, transmitido ao vivo pelos canais de YouTube e Facebook do IMS.

Figura central da história do país, Laudelina dedicou sua vida ao ativismo negro, feminista e sindical. Nascida em 1904 em Poços de Caldas (MG), começou a atuar como trabalhadora doméstica aos sete anos de idade. Na década de 1930, tornou-se militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da Frente Negra Brasileira (FNB). Em 1936, fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas do Brasil, na cidade de Santos. Até seu falecimento, em 1991, continuou atuando de forma pioneira pela defesa da categoria.

Preta Rara participa da mesa de abertura do evento em homenagem à Laudelina

Com o intuito de celebrar a vida e o legado de Laudelina, o Instituto Moreira Salles realiza uma programação especial no dia 8 de outubro (sábado), das 15h às 17h, em Poços de Caldas (MG), cidade natal da ativista. Devido às reformas do IMS Poços, o evento será realizado em outro importante local da cidade mineira: o Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro, Poços de Caldas).

A programação gratuita começa às 15h com o espetáculo de música e dança Sobre nossas marcas, apresentado pelos grupos Impactus, Danças Urbanas Union Crew e The Trinity, uma homenagem ao ativismo feminino.

Grupo de dança urbana Union Crew existe há doi anos em Poços de Caldas — Foto: Ricardo Batista Júnior

O evento reforça a importância de relembrar a memória de Laudelina, que completaria 118 anos no dia 12/10, e da Associação de Empregadas Domésticas no Brasil na luta feminista e antirracista. Fundada nos anos 1930, a associação teve seu funcionamento afetado tanto pela repressão do Estado Novo quanto da Ditadura Civil-Militar.

Em 1988, com a promulgação da nova constituição, tornou-se um sindicato. Foi uma das organizações pioneiras na construção da luta desse movimento social que, desde então, vem conquistando direitos essenciais, como a aprovação da chamada PEC das Domésticas, em 2013.

Laudelina de Campos Melo, a sindicalista das mulheres

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Laudelina: trabalho doméstico e resistências

8 de outubro (sábado), das 15h às 17h

Entrada gratuita. Evento sujeito à lotação.

Espaço Cultural da Urca (Salão Bruno Felisberti)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro

Poços de Caldas, MG

Programação completa

15h – Apresentação artística: The Trinity + Union Crew + Impactus

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15h20 – Cerimonial

15h30 às 17h – Abertura e Mesa: Preta Rara + Dayane Tropicaos | Mediação Viviana Santiago. Com transmissão ao vivo pelos canais de YouTube e Facebook do IMS