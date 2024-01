Pindamonhangaba instala novas tecnologias para se tornar uma Cidade Inteligente

18 novos aparelhos foram implementados na cidade pela empresa iNeed Systems

Com o objetivo de se tornar uma Smart City (Cidade Inteligente), neste mês de janeiro de 2024, Pindamonhangaba promoveu a instalação de inovadores dispositivos tecnológicos. No total foram inseridos 18 novos dispositivos tecnológicos, como parte do Plano Diretor de Tecnologia e Cidade Inteligente, pretendendo consolidar-se como uma Smart City de renome nacional e internacional.

“Queremos que o projeto de Pindamonhangaba como ‘Cidade Inteligente’ seja um legado duradouro. Estamos investindo em tecnologia, com diversos parceiros, para melhorar a qualidade de vida e tornar nossa cidade mais tecnológica, moderna, inteligente, sustentável, humana e resiliente”, revelou o prefeito Dr. Isael Domingues.

O Secretário de Tecnologia, Inovação e Projetos da Prefeitura de Pindamonhangaba, Danilo Velloso, afirmou que o plano determina diretrizes abrangentes, prevendo a implantação de novas tecnologias em todas as áreas da cidade e promovendo um ambiente favorável à inovação. Velloso destacou que a legislação em planejamento assegurará a continuidade do projeto nas próximas gestões.

Com parcerias estratégicas com a empresas de tecnologia, prestigiadas no setor, a iNeeds Systems, inaugurou em Pindamonhangaba, neste mês de janeiro, 18 novos dispositivos, que englobam quatro tipos diferentes de sensores: Bueiro Inteligente, Nível de Rio, Lixeira Inteligente e Sensor de Ruído. A realização do projeto na cidade foi muito comemorada por Pedro Curcio, CEO da iNeeds Systems: “Estamos orgulhosos de ser parte dessa iniciativa visionária em Pindamonhangaba. A parceria com a cidade reflete nosso compromisso em promover soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável das comunidades”.

Devido a implementação dessas e outras tecnologias e dispositivos, a cidade de Pindamonhangaba ratifica seu compromisso em liderar o caminho em direção ao futuro inteligente e sustentável. Estas tecnologias pertencem ao novo Plano Diretor de Tecnologia e Cidade Inteligente definido pela Prefeitura de Pindamonhangaba para os próximos quatro anos. O município tem o objetivo de permanecer com sua trajetória como Smart City, famosa nacional e internacionalmente por certificações da ABNT, como as normas ABNT NBR ISO 37122, ABNT NBR ISO 37123 e ABNT NBR ISO 37120.