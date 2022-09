Pico de vendas para a CCXP22 preocupa e Omelete terá apoio da Dedalus para suprir demanda

Empresa foi responsável pela infraestrutura que suportou a plataforma de ticketing durante a abertura de vendas de ingressos do evento, que tem como expectativa receber 300 mil participantes

A nova edição da CCXP está programada para acontecer entre os dias 1 e 4 de dezembro, com a expectativa de receber cerca de 300 mil participantes. A empresa Dedalus entra na parceria para oferecer o apoio necessário à infraestrutura de nuvem, pois é líder em serviços gerenciados em cloud, para dar assistência e gerir o projeto.

CCXP22 conta com apoio da Dedalus para atender pico de vendas

“O momento da abertura de vendas dos ingressos é o mais crítico, pois precisa de uma infraestrutura capaz de suportar um alto volume de pessoas acessando a plataforma simultaneamente, sem causar instabilidade no sistema”, afirma Jefferson Russo, head de tecnologia da Omelete Company.

Jefferson lembra que no passado, eles contavam com uma equipe responsável pelo ambiente, mas, com o aumento da demanda, foi necessário buscar o apoio de uma empresa especializada. “Aliar o conhecimento do time interno ao fato de ter um parceiro de tecnologia que conta com um time de dezenas de pessoas pensando juntas na melhor forma de realizar aquela entrega, trouxe maior profissionalismo”, afirma o executivo.

Para garantir o sucesso do projeto e dimensionar a infraestrutura ideal para os esperados momentos de pico, o time da Dedalus trabalhou de maneira muito alinhada com o da Omelete Company. A equipe conseguiu estruturar o desenho da infraestrutura ideal para que conseguissem escalar de forma rápida e diluir a carga durante o pico de acessos.

Jefferson Russo, head de tecnologia da Omelete Company.

A importância de um parceiro especialista na área, capaz de trazer novas perspectivas e soluções para os desafios de cada cliente é essencial. A Omelete Company começou aos poucos com uma infraestrutura na nuvem e conforme a demanda foi crescendo, a parceria com a Dedalus foi imprescindível.

“Saber do alto índice de disponibilidade do time e que sempre terá alguém monitorando a infraestrutura 24 horas por dia, nos dá a segurança de que seremos alertados imediatamente caso alguma instabilidade aconteça no sistema. Contamos muito com o time de especialistas da Dedalus não só para esse monitoramento, mas também nas diversas consultorias que nos ajudam a diagnosticar as melhores soluções para as nossas necessidades”, finaliza o executivo.