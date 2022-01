Philippe Coutinho renova votos com Ainê em Paris

O casal selou o matrimônio em 2012 e já tem três filhos juntos

O jogador Philippe Coutinho está se preparando para embarcar para Londres, foi a partir de agora vai jogar para o Aston Villa, um time da Inglaterra, emprestado pelo Barcelona. Enquanto isso, ele aproveita alguns dias com a esposa, Ainê Coutinho, na Europa. Os dois estão passeando por Paris e renovaram os votos na cidade do amor.

O jogador casou com Ainê em 2012

Com a chegada do novo ano as pessoas querem dar uma pausa para agradecer e desejar muitas coisas boas para 2022. Philippe e Ainê conseguiram fazer isso e deixaram os filhos, José, Maria e Esmeralda, em casa para aproveitaram ainda mais o tempo à dois. O casal passeou por Paris, renovaram os votos e brindaram as novas oportunidades que vão viver na Inglaterra.

O casal visitou os principais pontos turísticos de Paris

Ainê chegou a postar uma foto dos dois na viagem, mas fez várias publicações com looks incríveis para os seguidores. Em um vídeo gravado por lá, a Senhora Coutinho escreveu: “Emily em Paris ou Ainê em Paris?”. Com a transferência de Philippe para Inglaterra, é claro que a esposa também iria, e provavelmente fará, como de costume, produções lindas para as redes sociais.

O casal se apaixonou na adolescência e seguem juntos até hoje

O casal visitou a Champs-Élysée, Museu do Louvre, Arco do Triunfo e o grande símbolo de Paris, a Torre Eiffel. Na quarta-feira, 12, os dois desembarcaram na cidade de Birmingham, na Inglaterra, onde o jogador vai se apresentar ao novo time e realizar todos os exames clínicos para entrar em campo.