Phil Rajzman elogia torcida na abertura do Saquarema Festival Surf: ‘’O melhor é sentir todo esse alto astral’’

Bicampeão mundial de longboard competiu no primeiro dia do evento válido pelo WSL Qualifying Series

Na última segunda-feira, (15), grandes nomes do longboard internacional disputaram o primeiro dia do Saquarema Festival Surf, competição em memória de Leo Neves, surfista falecido em 2019, quando competia nas ondas de Itaúna.





Grandes nomes do longboard internacional disputaram o primeiro dia do Saquarema Festival Surf

O palco foi a Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), conhecida com o “Maracanã do Surfe” por receber campeonatos históricos, desde a década de 70, e nos últimos anos sediar a etapa brasileira do WSL Championship Tour. Entre os competidores, estava Phil Rajzman, carioca bicampeão mundial de longboard em 2007 e 2016, que disputou duas baterias e brigou bastante para conseguir a pontuação necessária, mas foi eliminado na 3ª fase, quando competia com o também bicampeão mundial, o peruano Piccolo Clemente, e os brasileiros Rodrigo Sphaier e Anderson Ferreira. O evento é válido pelo WSL Qualifying Series.



Entre os competidores, estava Phil Rajzman, carioca bicampeão mundial de longboard em 2007 e 2016

“Todo o evento é um aprendizado e meus adversários foram merecedores e eram de altíssimo nível. Agora, vou focar no próximo e até lá vou avaliar qual o equipamento ideal para este tipo de condição de vento extremo e estou o tempo todo em evolução como atleta, assim como os meus equipamentos e faz parte do processo”, explicou com maturidade Phil, que completou elogiando: “O festival está muito legal, bem organizado e com uma infraestrutura excelente para os atletas. Mas o melhor é sentir todo esse alto astral, a galera na areia gritando seu nome. Somente no Brasil temos esta torcida quente e é um fator motivante demais”.





O palco foi a Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), conhecida com o “Maracanã do Surfe” por receber campeonatos históricos, desde a década de 70, e nos últimos anos sediar a etapa brasileira do WSL Championship Tour

A programação do longboard prossegue nesta terça-feira, (16), com as quartas de final. No masculino, disputam na 1ª: Piccolo Clemente (PER) x Eduardo Bagé (BRA), na 2ª: Rodrigo Sphaier (BRA) x Darlan Marques (BRA), na 3ª: Tony Silvagni (EUA) x William Saldaña Diaz (PER) e na 4ª: Jeferson Silva (BRA) x Alex Leco Salazar (BRA). Já no feminino: 1ª Chloe Calmon (BRA) x Ayllar Cinti (BRA); 2ª Mainá Thompson (BRA) x Evelin Neves (BRA), 3ª Maria Fernanda Reyes (PER) x Jasmim Avelino (BRA) e 4ª Cristiana Pires (BRA) x Luana Soares (BRA).