Petrópolis recebe o Desafio Final da Temporada 2023 da World Trail Races

Após passar por Grumari, Teresópolis, Arraial do Cabo, Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e Campos do Jordão, em São Paulo, a maior liga de esportes de montanha do Brasil encerrará a temporada mais uma vez, em Petrópolis, na região serrana fluminense. A WTR Serra do Mar acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro, no distrito do Vale das Videiras, onde serão conhecidos os campeões de 2023.

E a 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e a Speed Eventos Esportivos, organizadores da prova, não poderiam escolher melhor cenário, propício para prática de esportes em meio a natureza, para realizarem essa Grande Final.

“Petrópolis já se consolidou como a cidade dos esportes de montanha, além de todos os outros eventos esportivos que temos no nosso calendário e a WTR é uma deles. Vamos ter o prazer de coroar os melhores do ano, que vão competir em meio às paisagens de tirar o fôlego das regiões de Araras e Vale das Videiras”, ressalta o Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.

Já o Secretário de Esportes de Petrópolis, Rafael Simão, destaca: “A escolha de Petrópolis para sediar, pelo sexto ano, a tradicional etapa Serra do Mar, reforça o potencial do nosso município como um destino de esportes ao ar livre, além de incentivar a prática esportiva na cidade.”

Segundo os organizadores, a Grande Final terá recorde de participantes, e promete fechar o calendário com provas de alto nível técnico que exigirão muito preparo dos atletas.

No sábado (25), estão programadas as provas de Trail Run: Short (8km), Mid (16km), Full (32km) e Ultra (60km). Já no domingo (26), será a vez da galera do pedal encarar o percurso entre as montanhas nas provas de Mountain Bike Light (25km) e Pro (50km).

Os corredores de alto desempenho inscritos nos percursos de Trail Run (32km) e Mountain Bike (50km) disputam, ainda, o Desafio “WTR Zerando a Montanha by Strava”, no qual a participação é através do aplicativo do Strava. Em ambas as provas serão registrados os tempos em um trecho específico do percurso. O homem e a mulher que marcarem o melhor tempo neste trecho, nas respectivas modalidades, serão premiados com troféus e kits da Strava e da Mombora.

“Esta é a sexta vez que realizamos a etapa no Vale das Videiras. É sempre muito bom retornar à cidade, a segunda como Liga WTR, para o fechamento de mais um calendário. Petrópolis é perfeita para a prática de esportes de montanha, além de oferecer uma boa rede hoteleira, ótimos restaurantes, bares e atrações turísticas para nossos atletas e familiares. A expectativa é fechar com chave de ouro e com provas à altura dos milhares de atletas que prestigiaram a WTR durante o ano. Estamos ansiosos para conhecer os campeões e vamos trabalhar para que 2024 seja um evento ainda maior”, finaliza a Yuri Binder, Co-CEO e Diretor Executivo da 213 Sports.