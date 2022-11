”Pessoa extremamente simples e de beleza especial”, comenta Dr. Renato Tatagiba sobre Bruna Biancardi, ex do Neymar e sua paciente

Querido entre as celebridades, o cirurgião plástico afirma que fica feliz com repercussão entre famosos e que trata todos com igual cuidado

A influenciadora digital Bruna Biancardi, ex-namorada do jogador Neymar, passou por cirurgia plástica para adequar o seu nariz ao resultado que desejava há três anos. O responsável pelo procedimento de sucesso foi o cirurgião plástico Dr. Renato Tatagiba, conhecido por atender diversas celebridades.

Sobre a paciente, o médico relata que a influencer solicitou apenas pequenas alterações, para não perder a naturalidade.

“Bruna é uma querida, uma pessoa extremamente simples e de uma beleza bem especial. Ela não tinha cirurgias prévias, tinha uma queixa muito pequena, então ela queria apenas correção de pequenas imperfeições no nariz, que era um pouco avantajado para um rosto mais delicado, mas sem grandes mudanças, e foi assim com as cirurgias que ela realizou lá na clínica. Ela não queria nada demais, sem perder a naturalidade. Acho que a rinoplastia natural é o nosso carro-chefe, é o que a gente gosta de fazer nos pacientes”, diz Dr. Renato.

Em entrevista, o cirurgião plástico conta que o indispensável, quando se trata de procedimentos cirúrgicos, é que o profissional entenda de fato qual a necessidade do paciente.

“Eu acho que talvez o mais importante é entender qual a queixa do paciente. Eu já escrevi muitos artigos e já disse muitas vezes que existe uma cirurgia boa para o paciente e uma cirurgia boa para o cirurgião, e nem sempre as duas são a mesma. Às vezes, o que o cirurgião almeja de resultado e a ideia que ele tem de melhora não é aquilo que o paciente quer. O que aflige o paciente nem sempre é o que aflige o cirurgião”, declara Tatagiba.

E continua: “E o segredo de sucesso de uma cirurgia é você fazer exatamente aquilo que o paciente almeja. Na rinoplastia, isso é bem interessante, porque os pacientes já chegam com um receio, com um medo do errado. A paciente já fala ‘doutor eu não quero o meu nariz muito empinado’. Então, ela está dizendo que quer o nariz empinado, mas não muito. É entender todo esse medo da paciente, entender o quanto ela quer mudar. A pergunta que eu faço para as minhas pacientes sempre não é ‘o que você acha feio no nariz?’, mas ‘o quanto eu posso mudar ele?’”.

Querido entre famosos, o especialista diz que, apesar de feliz com sua reputação admirável entre personalidades, atende todos os clientes de maneira igual.

“Eu costumo dizer que eu não trato ninguém diferente, eu atendo qualquer pessoa, seja artista, seja político, seja jogador de futebol, seja a ‘Dona Maria’. Pra mim, todo mundo que deita na sala de cirurgia é minha mãe, então o respeito e a vontade de fazer a cirurgia é exatamente a mesma, de ter o resultado, é exatamente o mesmo”, divide Dr. Renato.

E prossegue: “Eu aprendi isso com um grande cirurgião de São Paulo, ele até evitava de saber quem estava na sala, para não ser ‘contaminado’ por isso. Então, quando você opera pessoas importantes, elas são importantes como qualquer outra pessoa e todo mundo tem a mesma atenção. Quem me conhece sabe que eu sou exatamente desse jeito”.

E em se tratando da repercussão positiva da cirurgia de Bruna Biancardi, Tatagiba – que atende em São Paulo, Rio de Janeiro e, em breve, no Espírito Santo, afirma que o ideal são pacientes que vêm através dos resultados que ele promove e não necessariamente por ele atender celebridades.

“Num caso como esse, que trouxe tanta gente, que as pacientes vêm aqui admiradas com aquele resultado, é esse tipo de paciente que a gente prefere, que é o paciente que viu o resultado e gostou dele. Não porque eu operei fulano ou ciclano, mas porque ele viu o resultado, o antes e depois. Eu acho que a medicina precisa disso, precisa que se mostre os resultados, precisa passar segurança. Então essa gratificação, ainda mais de pessoas conhecidas, é ótima. É muito bom ver o feedback das pessoas que operam, e até das que não operam, com relação ao trabalho. A internet fez isso com a gente”, finaliza o médico.