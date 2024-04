Perlla de Cássia: Uma Influencer de Verdade, do Nordeste para o Brasil

Nascida nas terras do Piauí e atualmente residindo em Fortaleza, Perlla de Cássia é uma figura emblemática do cenário digital brasileiro. Aos 28 anos, a influenciadora digital e modelo transcende as expectativas típicas de uma celebridade da internet, causando um impacto que vai muito além de fotos e vídeos.

Perlla começou sua jornada no mundo do entretenimento como dançarina em bandas de forró renomadas, como Aviões do Forró e Wesley Safadão. Ela conta que essa experiência no palco aprimorou seu carisma, habilidade de comunicação e lhe deu uma base sólida de fãs e seguidores, que continuaram a segui-la quando decidiu mergulhar no mundo digital.

A influenciadora digital revela que apesar de já ser uma personalidade reconhecida, continua buscando novos desafios.

Em meados de 2014, Perlla fez sua estreia no Instagram, plataforma que se tornaria o palco principal de sua carreira como influenciadora. Desde então, ela acumulou mais de 1 milhão de seguidores, um testemunho de sua popularidade e do conteúdo que oferece. Seu perfil é um mosaico vibrante de fotos de viagens, moda e momentos do dia a dia, refletindo uma vida de aventuras e estilo.

Atualmente, Perlla é uma das estrelas da “Casa da Barra”, um dos maiores projetos da internet na atualidade, dirigido pelo influente Carlinhos Maia. O projeto ampliou sua visibilidade e solidificou sua posição como uma influenciadora de alcance nacional. Na “Casa da Barra”, Perlla compartilha sua rotina diária e interage diretamente com outros influenciadores, criando um conteúdo diversificado.

Além de seu trabalho como influenciadora, Perlla é conhecida por sua personalidade descontraída e abordagem autêntica nas redes sociais. Ela compartilha abertamente sua rotina familiar, incluindo momentos íntimos e desafios do dia a dia. Segundo a influencer, essa transparência é, sem dúvida, uma das chaves para sua conexão profunda com os fãs.

Também apaixonada pelo mundo fitness, Perlla frequentemente posta sobre seus treinos, oferecendo dicas e motivação para seus seguidores manterem um estilo de vida saudável. Apesar de já ser uma personalidade influente, Perlla de Cássia continua buscando novos desafios e maneiras de expandir sua jornada e continuar sendo uma fonte de inspiração para muitos jovens nordestinos e de outras regiões que sonham em deixar sua marca no mundo digital.

“No início da minha carreira eu tive que sair de Teresina para Fortaleza para tentar entrar no mercado de Fortaleza com apenas 20 R$ no meu bolso. Eu não conhecia ninguém e fui sem certeza nenhuma. Quando conto, as pessoas sempre me mandam mensagens falando que se eu consegui, elas também conseguiriam. É gratificante saber que há pessoas que saíram da sua zona de conforto porque se inspiraram em mim de certa forma e que eu motivei elas a deixar de temer o novo”, finaliza a influencer.