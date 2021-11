Péricles lança mais um EP ‘’Sempre Sou Eu’’, com videoclipe apaixonado

Péricles maltrata o coração dos apaixonados no terceiro EP do álbum ‘Céu Lilás’

As músicas do cantor Péricles sempre embalam casais apaixonados, mas também maltrata o coração daqueles que sofrem por amor. E é exatamente o amor que continua sendo o pilar do álbum ‘Céu Lilás’, que Péricles está divulgando em partes desde o mês de setembro.

Na última quinta-feira, quatro músicas inéditas do terceiro EP ‘Céu Lilás – Sempre Sou Eu’ ficaram disponíveis em todas as plataformas de streaming. E na sexta-feira, (19), ao meio-dia, o clipe da faixa estreou no Youtube, e já soma mais de setenta mil visualizações.

No vídeo, enquanto Péricles canta a letra forte da música composta por Gaab Fernando e Fabinho Rodriguez, um casal de atores interpreta a história de um relacionamento com discussões e desentendimentos, mas que encontra um caminho para o amor prevalecer no final. “Eu acho um barato poder dar uma imagem para as nossas músicas. É isso que os clipes fazem e as pessoas gostam muito. Desde o álbum anterior estamos dando cada vez mais ênfase para o audiovisual e as produções sempre são pensadas com muito carinho para levarmos o melhor para o nosso público”, fala.

Além de ‘Sempre Sou Eu’, as faixas ‘Substância’ e ‘Singular’, também maltratam o coração dos apaixonados, mas ‘Nosso Tudo Encaixou’ encerra esta terceira etapa de lançamentos com um final feliz. “Estou muito satisfeito com o resultado. O EP está muito bacana, as músicas conversam entre si e falam, principalmente, de amor”, conclui Péricles.

