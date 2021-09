Péricles é abandonado no altar em novo clipe

A faixa ‘Te Dei Meu Mundo’ dá nome ao primeiro EP do álbum ‘Céu Lilás’

Não, Péricles não está magoado, mas o primeiro EP do novo álbum, Céu Lilás, é um prato cheio para todos os corações partidos. Na noite de quinta-feira, 16 de setembro, o artista divulgou em todas as plataformas de streaming a primeira parte do projeto que chega com 4 faixas inéditas, com destaque para ‘Te Dei Meu Mundo’ que ganhou um videoclipe que estreou nesta sexta-feira, 17, no Canal do Pericão no Youtube.

“Eu gosto muito de falar de amor, de todas as formas. Tanto os que dão certo, quanto os que não tem um final feliz. As músicas ‘Te Dei Meu Mundo’, ‘Ainda Dói’ e ‘Fase Estranha’, pegam bem no coração dos apaixonados e amantes da sofrência, mas tem um refresco! A última faixa, o samba de roda ‘O Que Falta Pra Gente Formar’, vai espantar qualquer tristeza”.

Desde o álbum anterior, Péricles vem apostando muito nos videoclipes. Neste trabalho serão quatro, um para cada EP, que serão divulgados nos próximos meses. “Eu procuro sempre evoluir e apresentar novidades para os meus fãs”, explica.

E os fãs com certeza irão amar o clipe de ‘Te Dei Meu Mundo’ e a interpretação de Péricles. Na história ele é abandonado no altar pela noiva. “Gosto muito de viver as experiências retratadas nas minhas músicas e vou me aventurando como ator, um ator bem bonitinho! Procurei passar a melhor impressão, acho que consegui”, diverte-se.

Uma das novidades de ‘Céu Lilás’ é a volta da parceria entre Péricles/Thiaguinho, nas composições. Os dois assinam a faixa ‘Ainda Dói’. “Essa música foi escrita em um telefonema, nas várias vezes que falamos e comemoramos a vida e a amizade. Ele tinha as primeiras frases, ou ‘cabeça da música’, como chamamos, e no outro dia mandei a música pronta que gravei em seguida. Temos duas canções assinadas por nós neste álbum. A outra virá em um dos próximos EP´s”, conclui.