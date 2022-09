Perdão dona Sônia”, diz Carlinhos Mendigo, para a mãe de Eliza Samudio

Carlinhos mendigo pede desculpas a mãe de Eliza Samudio, em entrevista no podcast “Focus 23”, apresentado pelos esportistas Jaime Marcelo e Roger Chedid, exibido no canal do youtube

No episódio que irá ao ar hoje as 20h, o convidado é o Carlinhos Mendigo. Na entrevista Carlinhos é perguntado por Jaime Marcelo se ele se arrepende algo. Na lata responde: “Perdão, dona Sônia. Estou em uma guerra que eu dei um tiro e espirrou aí sem querer, e eu não tinha pensado que podia espirrar”, disse Carlinhos a mãe da Elisa Samudio.

Tudo aconteceu há dois anos atrás, quando Carlinhos Mendigo disse em uma rede social "cada dia que passa, mais eu entendo o goleiro Bruno", ao comentar problemas da sua vida pessoal, referente ao relacionamento com sua ex-mulher e declarando que não estava conseguindo pegar o seu filho na casa da ex, mesmo com uma ordem judicial. Logo a fala tomou grandes proporções na imprensa. Além da rede social, teria repetido na mesma época em um programa de TV em rede nacional. Nos bastidores do podcast, Carlinhos comentou que gostaria de encontrar dona Sonia pessoalmente para pedir perdão.

O Podcast "Focus 23" tem como característica entrevistar convidados polêmicos. Para a primeira temporada já são oito episódios gravados e expectativa de muitas declarações polêmicas.

