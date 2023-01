Pequena-grande artista: Maya Veronese, pintora mirim, irá expor no Museu do Louvre, em Paris

Com apenas nove anos de idade e outras exposições internacionais na conta, a pequena Maya se prepara para expor no museu mais visitado do mundo

A arte é para todos e não tem idade. A pequena Maya Veronese Marçal é a prova disso. Com apenas nove anos de idade, a pequena-grande artista está literalmente conquistando o mundo e viralizou após a notícia do convite para expor no Louvre, o museu mais visitado do mundo, localizado em Paris.

Maya Veronese mostra que pintar pode ser muito mais que brincadeira de criança e conquista o mundo com o seu talento

Embora a exposição na cidade-luz não seja a primeira internacional da carreira de Maya, que já expôs em Portugal, por exemplo, o fato do convite ser para expor em um museu tão reconhecido, torna esse momento ainda mais marcante.

Camila Veronese, mãe de Maya e responsável por criar e administrar os perfis nas redes sociais da artista, dá detalhes sobre essa oportunidade. “Bom ressaltar que Maya irá expor no Carroussel Du Louvre, que fica no subsolo do museu do LOUVRE. Estamos muito felizes e ansiosos, é uma exposição internacional, será a segunda dela, mas já está sendo convidada para outras internacionais, olha como isso é importante para nosso país, né?”, se orgulha.

Camila conta que quando tomou a decisão de criar o perfil para a filha, não imaginava a proporção que tomaria e incentiva outros pais a também acreditar na arte de seus filhos e filhas. “Nunca imaginamos que Maya estaria chegando onde está, pra gente está sendo uma supressa, estamos muito felizes com a dimensão disso tudo, pois ela está recebendo muitas mensagens incríveis de pessoas que não conhecemos e também está sendo reconhecida por colecionadores e investidores de arte, essas pessoas entram em contato e elogiam demais a Maya, isso nos enche de amor e alegria. Olha, eu corri muito atrás disso, nunca desisti da Maya e sempre acreditei no seu potencial, aconselho que acreditem nos seus filhos, apóiem e lutem por eles, mesmo que demore, mesmo que não veja resultado, pois o maior resultado é seu filho ver que os pais, seus heróis, acreditam nele, isso deixa a criança confiante, eleva sua autoestima e mostra respeito pelo o que ele cria”, aconselha.

Camila Veronese, mãe de Maya, começou a divulgar o trabalho da filha nas redes sociais e fala sobre convite para expor no Louvre

Arte e liberdade

Liberdade. Se a pequena Maya pudesse definir a arte em uma palavra, seria essa.

Camila Veronese conta que mesmo com a maioria dos comentários positivos, no Brasil ainda precisamos refletir um pouco mais sobre a real importância da arte na vida das crianças. “Ainda vejo alguns comentários ruins, por se tratar de uma criança, isso é muito triste. A criança tem voz, tem sentimentos , tem dom, tem possibilidades, mas os adultos precisam entender isso, precisam dar espaço e acreditar!”, exclama.

Segundo Camila ainda há preconceito devido a idade de Maya. “Tenho visto algumas pessoas com preconceito por causa da idade, já li até que ela deveria largar o pincel e pegar um celular, isso me preocupa, não pela Maya, pq não chega pra ela, mas para milhares de crianças que podem fazer algo grandioso, mas não fazem pq ninguém acredita, ninguém vê as possibilidades”, desabafa.

Em contraponto, Camila compartilha que reconhece em Maya uma inspiração para outras crianças. “Por outro lado, tenho recebido inúmeras mensagem de pessoas (adultos e crianças) que estão sendo inspirados pela Maya, crianças e adultos mandando suas artes, está sendo incrível demais, Maya está muito feliz, cada mensagem dessa que ela recebe ela fica emocionada. Ontem mesmo ela conversou com uma menina linda com trabalhos lindos. Isso incentiva mais ainda a Maya, ela está entendendo que não são só exposições, são inspirações que seu trabalho está trazendo”, compartilha.