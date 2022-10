Pelo segundo ano consecutivo a Yakult fica entre as melhores empresas em satisfação do cliente

Marca faz parte do ranking na categoria Bebidas Sucos, onde ficou em primeiro lugar

No ranking do prêmio Melhores Empresas em Satisfação do Cliente na categoria Bebidas Sucos, a filial brasileira da multinacional japonesa Yakult está em primeiro lugar. Pelo segundo ano consecutivo a Yakult ocupa a posição entre as melhores empresas.



Selo segmento melhores empresas Mesc

Esta etapa do processo envolveu 17 empresas do setor e 77.333 clientes. A marca também concorre para permanecer entre as 100 melhores empresas no cômputo geral.

Organizado pelo Instituto MESC pelo sétimo ano consecutivo, o levantamento de 2022 envolveu mais de 12 mil marcas em todo o Brasil, de 207 segmentos, e 411 foram selecionadas para concorrer às 100 melhores do ano, que serão anunciadas até dezembro.

presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, ressalta que ser reconhecido pelos consumidores por meio da pesquisa do Instituto MESC é motivo de orgulho para a empresa, e espera estar novamente entre as 100 marcas mais reconhecidas pelos clientes neste ano, como ocorreu em 2021.



Yakult se mantêm encantando clientes ao longo das décadas

“Em nome da Yakult do Brasil, agradeço a todos os clientes que nos prestigiaram e reafirmo o nosso compromisso com a produção e o desenvolvimento de alimentos que garantam a saúde e o bem-estar dos consumidores. Nossa missão, desde o lançamento do Leite Fermentado Yakult, há 87 anos, é trabalhar continuamente para tornar a vida mais saudável e o consumidor mais satisfeito”, afirma.